След завъртане на 360°: 16-годишна сноубордистка е транспортирана с въздушна линейка

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
16-годишно момиче пострада в Рила след падане на ски писта в района на Седемте Рилски езера, докато кара сноуборд. Заради сериозни травми е транспортирана с медицински хеликоптер до столичната болница „Света Анна“, където се лекува и в момента.

Инцидентът станал в обедните часове вчера. След каскада със сноуборда, момичето паднало на главата и изгубило съзнание. На метри от инцидента били доброволци на Планинската спасителна служба, които веднага реагирали.

Мартин Джокин – началник на ПСС – Дупница: "Беше добре екипирана с каска за ски и сноуборд. Паднала е при приземяването на един от скоковете. Лошото е, че е паднала на лицето си и на твърдия сняг на пистата, също заради силния удар, разбрахме, че има силни болки на едната ръка."

Свидетел на падането на 16-годишното момиче станал Георги.

Георги Бърдаров – скиор: "Тя е била много опитна скиорка, но при завъртане на 360 градуса много лошо е паднала. Много е опасно, по принцип трябва много да се внимава, аз съм вече на годинки и се съобразявам и внимавам, но има млади момчета по улеите безрасъдно… Балкана е много опасно, не трябва шега."

Пострадалата е транспортирана с хеликоптер и е настанена за лечение в Столичната болница „Света Анна“. Там ще ѝ бъде направена операция на ръката. Само добрата екипировка е спасила главата ѝ от сериозни травми.

