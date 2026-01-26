Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис

Жители на Минеаполис се събраха на мястото, където беше застрелян Алекс Прити, за да му отдадат почит. 37-годишният мъж беше застрелян от федерален служител при противоречиви обстоятелства.

Според министерството на вътрешната сигурност, агентът е действал при самозащита. Губернаторът на щата Тим Уолц определи обяснението като абсурдно и призова Доналд Тръмп да изтегли разположените в Минеаполис над 2000 служители на имиграционната служба.

Президентът на Съединените щати защити действията на администрацията си. В социалната си мрежа той написа, че е трагично двама американски граждани да загубят живота си в резултат на хаоса, предизвикан от демократите. Това е вторият случай от началото на месеца, при който американски гражданин е убит от федерален агент.