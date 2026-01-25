Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал убитият от федерални мъж?

Минеаполис отново е епицентър на недоволството срещу американските имиграционни служби след втория от началото на месеца шокиращ случай, при който американски гражданин беше убит от федерален агент. 37-годишен мъж, работил като медицинска сестра, е жертвата на вчерашната стрелба в столицата на Минесота. Над 10 000 души излязоха в смразяващия студ, за да протестират срещу имиграционните, а в отговор срещу тях бяха използвани сълзотворен газ и шокови гранати. Пистолет или мобилен телефон е държал мъжът в ръката си секунди преди да бъде убит - твърденията на републиканци и демократи силно се разминават.

Около 10 изстрела в рамките на секунди. Часът е малко след 9.00 сутринта, в Минеаполис за втори път от две седмици федерален служител прострелва и убива американски гражданин по време на акция срещу нелегални имигранти.

Какво всъщност се случва? Свидетелски кадри показват как жена е повалена на земята от служители на агенцията за граничен контрол. Към нея се приближава мъж, който снима с телефона си. Жената е напръскана със сълзотворен спрей, мъжът се опитва да ѝ окаже съдействие, но също е напръскан. В следващия момент е повален на земята от няколко федерални агенти. Един от тях открива огън.

Мъжът умира на място. Идентифициран е като 37-годишния Алекс Прити. Американски гражданин, работил като медицинска сестра в спешно отделение. Близките му разказват, че бил твърд противник на имиграционната политика на Доналд Тръмп. Убийството става на около километър от мястото, където преди две седмици беше застреляна Рене Гуд.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем каза, че служителят е действал при самозащита, а Прити е бил на мястото с цел провокация.

Кристи Ноем, министър на вътрешната сигурност: "Лицето е приближило служителите на граничната служба с 9-милиметров полуавтоматичен пистолет. Опитали са се да го обезоръжат, но той им е оказал буйна съпротива. От страх за живота си и този на колегите си, федерален агент е стрелял при самозащита."

От министерството показаха и снимка на оръжието на убития мъж. То е било законно притежавано, а след проверка на кадрите не се установява той да вади пистолет.

Хиляди излязоха на протест. Напрежението се покачи, Националната гвардия също пристигна на място. Сълзотворен газ и шокови гранати летяха към демонстрантите.

"Не издържаме повече, не можем повече да търпим това, което се случва в града ни. Веднага щом чухме за случилото се, излязохме на протест. Не ни плаши това, че използват сълзотворен газ срещу нас."

Любителско видео показва момента, в който арестуван протестиращ крещи, че се страхува за живота си.

"Ако им позволите да ме отведат, ще ме убият. Спрете да снимате и ми спасете живота. Помогнете ми."

Властите в Минесота отново казаха, че не са допуснати до разследването и настояха разположените в Минеаполис над 2000 служители на имиграционната служба да напуснат града.

Тим Уолц, губернатор на щата Минесота: "Доналд Тръмп, призовавам ви още веднъж - изтеглете тези сили от Минесота. Те сеят хаос и насилие."

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

Джейкъб Фрай, кмет на Минеаполис: "Колко още човешки живота трябва да бъдат загубени, преди тази администрация да осъзнае, че политическия и партиен наратив не е по-важен от американските ценности?"

Доналд Тръмп обвини губернатора Тим Уолц и кмета Джейкъб Фрай, че подбуждат към бунт жителите на Минеаполис. По думите му служителите на имиграционната агенция извършват "патриотичен дълг". Преди седмица отново в Минеаполис 5-годишно момченце беше отведено в център за задържане в Тексас. Случаят предизвика шок и възмущение в цялата страна.