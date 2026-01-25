БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре

Христо Ценов
По света
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Снимка: АП/БТА
200 милиона американци са в плен на арктически студове и поледици, обхванали огромна част от Съединените щати. Бурята, за която хората се подготвяха от дни, остави най-малко 700 000 домакинства без ток на фона на смразяващо ниски температури. Отменени са 12 000 полета – от Далас чак до Бостън.

Историческата буря, каквато от години не е имало, постави 18 щата в извънредно положение. 9 от тях мобилизираха националните си гвардии. Виелиците се простират от Тексас и Ню Мексико на югозапад до крайната североизточна част на страната. Ню Джърси и Ню Йорк са сред най-силно засегнатите от поледиците, като през уикенда дневните температури паднаха до -23 градуса по Целзий. Очакват се най-малко 30 сантиметра сняг в двата щата, както и заледена пътна настилка и градушки. Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани напомни, че това е най-силната буря, която градът е виждал от 8 години насам.

Снимки: АП/БТА

Зохран Мамдани, кмет на Ню Йорк: "Днес и утре ще има предупреждение да не се пътува. Моля ви, ако можете да го избегнете – не шофирайте и не пътувайте. Не правете нищо, което би могло да застраши вас или вашите близки."

В Ню Йорк на терен работят над 2000 снегорина и 700 инсталации за осоляване на пътищата. Градският транспорт не прекъсва работата си. Губернаторът посъветва гражданите да се запасят с храна. Допълнителни указания са да се рине снегът пред домовете с повишено внимание, тъй като лошите условия повишават риска от инфаркт. Властите в Тексас успокояват, че енергийната мрежа на щата няма да пострада. За последен път това се случи преди 5 години, което причини смъртта на стотици хора в щата.

Мелиса Констанц, метеоролог: "Заради ледената покривка, която се простира над цели щати, може да отнеме известно време, докато се възстанови елоктрозахранването. Ако сте без ток, трябва да намерите начин да поддържате дома си топъл за поне още няколко дена. Спирания на тока са вероятни на някои места заради леденото естество на бурята, а студените ветрове може да доведат до животозастрашаващи ситуации."

Най-сериозната част от бурята ще премине утре, но арктическа въздушна маса от Канада ще държи температурите под нулата и през следващата седмица.

