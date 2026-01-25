БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"

8 артисти продължават напред в националната селекция за избор на изпълнител за "Евровизия". Те бяха определени в предаване на живо късно снощи след гласуване на професионално жури и зрители.

Близо 3-часов музикален спектакъл, изпълнен с вълнение и блясък. В края на вечерта най-много гласове събра Дара и така тя победи в първия етап на националната селекция.

Антон Андонов, член на УС на БНТ: "Успяхме да създадем равнопоставени, но изключително добри условия за всеки един от 15-те финалисти, да представи песента, която сам е избрал, по начин, който сам е избрал, разбира се, съобразявайки се с това изпълненията да бъдат на живо и гласът да бъде в основата на всичко."

Втора в класацията остана Михаела Маринова, следвана от Молец, Прея и Мона, която спечели вота на зрителите.

Керана и Космонавтите също продължават към втория етап. А заради равен брой точки на Роксана и Innerglow, следващата събота в надпреварата ще участват 8, а не предварително заявените 7 изпълнители.

Антон Андонов, член на УС на БНТ: "Всички ние сме щастливи и можем да бъдем горди. Направихме един изключително добър продукт с условията и с ресурсите, с които БНТ разполага."

Станислав Терзиев, режисьор на националната селекция: "Това е отговорност. Около 3 часа ефир и висока концентрация, защото се управляват много камери, много медии, много сървъри и се управлява целият процес като цяло, за да могат да работят оператори, тон режисьори, за да дадем един хубав, качествен продукт на зрителите."

На втория етап от селекцията следващата събота осемте претенденти отново ще изпълнят по една авторска песен. Тогава ще бъде определен и победителят - отново чрез вот и на зрители, и на жури.

Антон Андонов, член на УС на БНТ: "За да не може да влияе никой на различните етапи за гласуване в националната селекция, през следващата седмица ние предвиждаме журито за финалната част от избора на артист да бъде ново. Те ще са някои от най-популярните и конвертируеми артисти, музиканти и продуценти в последните години в България. Нещо повече - очакваме да имаме и чуждестранно присъствие."

Антон Андонов, член на УС на БНТ: "Колеги от други телевизии ще дойдат да видят как се прави национална селекция, тъй като всички са изключително впечатлени от работата, която сме свършили през последните месеци."

Във финалната фаза през февруари победителят ще изпълни на живо по БНТ три песни, написани специално за конкурса. Отново зрители и жури ще определят песента, с която страната ни ще се представи на "Евровизия" във Виена през май.

