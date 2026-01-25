БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Денислав Димитров: Видях доста хубави неща

Искаше ми се още, добави новият треньор на Левски след загубата от Марица Пловдив.

Денислав Димитров сподели, че е видял и хубави неща в играта на Левски при грешната стъпка на старта на втория дял от сезона в Националната волейболна лига за жени. „Сините“ допуснаха поражение от Марица Пловдив с 0:3 на свой терен. Новият треньор на столичния тим се надява на подобрение в играта с времето, особено от гледна точка на отделни ситуации.

Ако трябва да погледна обективно, казах на момичетата, че имаше и позитиви, и негативи. Смея да твърдя, че доста хубави неща, искаше ми се още. Да, имахме някакви леки ситуации, в които можехме да се справим много по-добре, но младостта и неопитността си оказаха влияние. Взехме си поуки, ще анализираме мача. Надявам се това нещо с времето да се промени“, бяха първите му думи.

Той говори повече и за принципите, които смята да заложи в играта на столичния тим в бъдеще.

Изключително много държа на старанието по време на тренировка и ми се иска да видя повече влагане от момичетата в тренировъчния процес, а след това и на мач. Кардинални промени няма да правя в тактиката. Искам да видя някои неща, за които вече съм говорил с момичетата. Да, няма как да стане за толкова време, особено с млади. Виждам старание и желание във всяка една от тях", каза още Димитров.

Повече от интервюто с Денислав Иванов гледайте във видеото!

