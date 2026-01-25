БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Славина Колева: Нямаме време да се вайкаме
Славина Колева: Нямаме време да се вайкаме

Спорт
Спорт
Трябва да извлечем само позитивите, добави волейболистката на Левски.

Славина Колева смята, че в Левски нямат време да се вайкат, макар и неуспешния старт на втория дял от сезона в Националната волейболна лига при жените. „Сините“ не успяха срещу Марица Пловдив след 0:3 на свой терен. Капитанът на столичния тим е на мнение, че трябва да бъдат извлечени само позитивите от това поражение.

Смятам, че на моменти показахме хубава игра и не чак толкова, но както каза и треньорът, трябва да извлечем само позитивите и да гледаме напред.“, започна посрещачът.

Една от най-опитните волейболистки коментира и смяната на треньорския пост, където до съвсем наскоро бе Радослав Арсов.

Смятам, че няма разбъркване в съблекалнята, оставаме със същия щаб, който бе и допреди това. Да, факт е, че Радослав Арсов вече го няма, но ни имаме цел да гоним и нямаме време да се вайкаме.“

Тя говори и повече за ролята си на капитан в редиците на „сините“.

„Доста е важно това да си капитан. Трябва да отговарям за доста неща, не се оплаквам. Момичетата са много разбрани, слушат ме, има потенциал и нямаме някакви проблеми в това отношение. Комуникация има с всички момичета, нямаме проблеми в съблекалнята и смятам, че всичко е добре“, добави Колева.

Цялото интервю със Славина Колева гледайте във видеото!

