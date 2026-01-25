БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росен Кирилов: Националният отбор ще търпи подобрение при Александър Димитров

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
Хулио Веласкес върши страхотна работа в Левски, Христо Янев влезе под кожата на играчите на ЦСКА, заяви бившият национал в ефира на "Арена спорт" по БНТ.

росен кирилов
Росен Кирилов е на мнение, че националният отбор по футбол на България ще търпи подобрение под ръководството на Александър Димитров. Доскорошният треньор на Крумовград смята, че битката за титлата в Първа лига през пролетния дял ще бъде интересна и Лудогорец ще изглежда по по-различен начин.

В ефира на „Арена спорт“ по БНТ Кирилов засегна и още темата, свързана с треньорската работа на Христо Янев в ЦСКА и Хулио Веласкес в Левски.

Той коментира резултата загубата на Лудогорец срещу Глазгоу Рейнджърс в Лига Европа.

„Представянето на Лудогорец беше много добро срещу отбор като Рейнджърс. Мисля, че гостите направиха много добър мач и имаха възможност да отбележат гол. Имаха 2,3 100-процентови ситуации да отбележат, но за съжаление изгубиха. Предстои им труден мач срещу Ница, но ще имат шансове. Французите са отбор, който е възможно да бъде победен. Ако успеят да победят, след това трябва да се надяват на добро стечение на обстоятелствата. Естествено, че Лудогорец губи сили в Първа лига при участието си европейските клубни турнири. Това се видя през първия полусезон в доста мачове от българското първенство, които не изигра на ниво и изгуби доста точки. Мисля, че през пролетния полусезон нещата ще са доста по-различни. Битката за шампионската титла в шампионата ще е доста интересна“, бяха първите му думи.

Наставникът сподели и своите впечатления от работата на Хулио Веласкес начело на Левски, както и дали „сините“ ще могат да удържат преднината си на върха в класирането на родния елит.

Според мен Левски може да удържи аванса си, отборът показа впечатляваща игра през първия полусезон с играта си. Заслужено води с актив от 7 точки пред Лудогорец и ЦСКА 1948. Хулио Веласкес върши страхотна работа и резултатите се виждат.

Треньорът бе лаконичен относно думите на Даниел Боримиров, който каза, че очаква много удари под кръста за столичния тим в хода на пролетния дял на шампионата.

Не знам как да ги тълкуваме тези думи. Мисля, че всичко е в ръцете на Левски. Ако успее да задържи нивото, което показва от първия полусезон и не губи точки в задължителните мачове срещу по-ниско ранкираните отбори, тези с директните конкуренти ще са с важност да задържи преднината си и да стане шампион“, сподели треньорът по повод казаното от изпълнителния директор на столичния тим.

„ЦСКА 1948 също показва много добро ниво, неслучайно тимът е на второ място в класирането и има равен актив с Лудогорец. Отборът Бистрица също има своя шанс, но мисля, че ЦСКА също набира скорост и ще е основният претендент за третото място на този етап“, каза още той.

Бившият футболист похвали и работата на Христо Янев като старши треньор на „армейците“.

Основната заслуга на Янев за прогреса на ЦСКА е в психологически план. Успя да влезе под кожата на играчите и резултатите са видими.“

„Винаги, когато сме имали силни грандове, националният отбор бе изграждан от футболисти на Левски и ЦСКА, което го правеше и по-силен. Александър Димитров е добър треньор и мой добър приятел. Смятам, че неговата работа е доста добра и ще има подобрение. Надявам се и му го пожелавам“, отбеляза наставникът.

Той не пропусна да поговори за това какво предстои на българския национален отбор по футбол и контролите на Fifa Series 2026 в Индонезия.

Да, нетрадиционно турне, но Александър Димитров ще има възможност да изпробва играчи, на които не е давал възможност в предишни мачове. Естествено, най-вероятно и финансовата страна е много добра да участваме на такъв турнир“, заяви Кирилов.

Повече от гостуването на Росен Кирилов гледайте във видеото!

#Първа лига 2025/2026 #"Арена спорт" #Росен Кирилов

