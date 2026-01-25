БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марица започна втория дял от първенството с успех над Левски

Чете се за: 01:52 мин.
Български волейбол
Нов категоричен успех за шампионките.

Марица Пловдив Левски
Снимка: Startphoto.bg
Женският волейболен шампион на България Марица Пловдив започна с победа втория полусезон в Националната волейболна лига. "Жълто-сините" бяха убедителни при гостуването си на Левски и постигнаха чист успех в три гейма след 25:18, 25:21 и 25:15.

Двубоят в столицата започна отлично за "жълто-сините", които спечелиха седем от първите осем разигравания и рано в хода на първата част се откъснаха напред в резултата с 11:5. Стигна се до 19:10 в полза на маричанки и те нямаха затруднения да вземат гейма с 25:18.

В началото на втория състезателките на Ахметджан Ершимшек трябваше да наваксват изоставане от 5 точки при 10:5 в полза на Левски. Пловдивчанки се справиха и изравниха до 11:11. Последва битка точка за точка до 18:17 в полза на шампионките, но в решителните моменти Марица показа своята класа и затвори гейма с атака на Ива Дудова за 25:21.

Третата част стартира равностойно. След 9:8 обаче маричанки направиха серия от 5 безответни точки и се откъснаха с 14:8. Това пречупи съпротивителните сили на Сините, които не успяха да отговорят на предизвикателството и Марица наложи волята си, за да се поздрави с крайния успех след убедителното 25:15 в третия гейм.

Най-резултатна за победата на "жълто-сините" бе Ива Дудова с 15 точки, а Борислава Съйкова добави 13. С 10 пък завърши Ванеса Агбортаби.

В следващия си мач волейболистките на Ахметджан Ершимшек посрещат полския шампион Девелопрес Жешув в петия си двубой от група Е на Шампионската лига. Мачът е на 27 януари (вторник) от 18:30 часа в Колодрума.

