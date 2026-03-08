БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Григор Димитров се предаде пред Карлос Алкарас на Индиън Уелс

Българинът имаше своите проблясъци, но испанецът бе безпощаден във важните моменти.

Григор Димитров се предаде пред Карлос Алкарас на Индиън Уелс
Пътят на Григор Димитров на „Мастърса“ 1000 в Индиън Уелс приключи още във втория кръг. Най-добрият български тенисист преклони глава пред Карлос Алкарас след 2:6, 3:6 в мач, който продължи 67 минути.

Българинът имаше своите моменти, но не успя да спре световния №1, който е под пара от началото на сезона и се е устремил към още един трофей. По този начин хасковлията остана само с две победи през календарната година, белязана също от немалко здравословни проблеми, като неговият последен успех срещу испанеца бе през 2024 година.

В третия кръг Алкарас ще спори с Артур Риндеркенеш. Французинът достигна до тази фаза след отказване на аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, като почиваше и в първия кръг.

Испанският тенисист откри вихрено първия сет и на три пъти спечели своето подаване, а веднъж проби и своя съперник, за да поведе с 4:1. Последва стабилизиране от българина на сервис и той намали изоставането си до 2:4, но лидерът в световната ранглиста отговори гейм по-късно и си върна предимството. Осмият гейм предложи драма, но испанецът съумя да постигне нов пробив и да измъкне откриващия сет с 6:2.

Във втората част имаше доста по-сериозна интрига и тези думи се затвърдиха през първите шест гейма, в които и двамата тенисисти не трепнаха на свой сервис за 3:3. Така се стигна до седмия, когато седемкратният носител на титли от Големия шлем бе безпощаден при подаването си и излезе напред в резултата. Това сякаш даде допълни сили на испанският тенисист и той проби хасковлията безпроблемно за 5:3. В деветия гейм Алкарас отново нямаше спиране и довърши започнатото срещу Димитров за 6:3 и крайното 2:0 в общия резултат.

