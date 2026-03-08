Григор Димитров се предаде пред Карлос Алкарас на Индиън Уелс

Пътят на Григор Димитров на „Мастърса“ 1000 в Индиън Уелс приключи още във втория кръг. Най-добрият български тенисист преклони глава пред Карлос Алкарас след 2:6, 3:6 в мач, който продължи 67 минути.

Българинът имаше своите моменти, но не успя да спре световния №1, който е под пара от началото на сезона и се е устремил към още един трофей. По този начин хасковлията остана само с две победи през календарната година, белязана също от немалко здравословни проблеми, като неговият последен успех срещу испанеца бе през 2024 година.

В третия кръг Алкарас ще спори с Артур Риндеркенеш. Французинът достигна до тази фаза след отказване на аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, като почиваше и в първия кръг.

Испанският тенисист откри вихрено първия сет и на три пъти спечели своето подаване, а веднъж проби и своя съперник, за да поведе с 4:1. Последва стабилизиране от българина на сервис и той намали изоставането си до 2:4, но лидерът в световната ранглиста отговори гейм по-късно и си върна предимството. Осмият гейм предложи драма, но испанецът съумя да постигне нов пробив и да измъкне откриващия сет с 6:2.

Във втората част имаше доста по-сериозна интрига и тези думи се затвърдиха през първите шест гейма, в които и двамата тенисисти не трепнаха на свой сервис за 3:3. Така се стигна до седмия, когато седемкратният носител на титли от Големия шлем бе безпощаден при подаването си и излезе напред в резултата. Това сякаш даде допълни сили на испанският тенисист и той проби хасковлията безпроблемно за 5:3. В деветия гейм Алкарас отново нямаше спиране и довърши започнатото срещу Димитров за 6:3 и крайното 2:0 в общия резултат.