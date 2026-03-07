Антъни Генов стана вицешампион на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция)

Антъни Генов стана вицешампион на двойки на тенис турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд от 56 700 евро.

Генов и партньорът му Фин Бас (Великобритания) загубиха на финала от Якопо Беретини (Италия) и Кимер Копеянс (Белгия) с 6:3, 1:6, 3:10. Срещата продължи 72 минути.

Българинът и британецът започнаха силно и поведоха с 3:0 по пътя към успеха в първия сет, но загубиха втората част. Така се стигна до шампионски тайбрек, в който Беретини и Копеянс се откъснаха с 9:3 точки и реализираха първия си мачбол.

С представянето си на турнира Генов спечели 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица заема 245-о място.

По-рано днес на същата надпревара Димитър Кузманов загуби на полуфиналите на сингъл.