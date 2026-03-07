Леонид Шейнгезихт записа втора победа за деня и продължава на полуфиналите на тенис турнир Торейо (Испания)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Леонид Шейнгезихт постигна втора победа за деня и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Торейо (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

25-годишният българин спечели в първия си мач срещу номер 8 в схемата Атила Борош (Унгария) с 6:2, 2:6, 7:5 за близо три часа на корта.

Малко по-късно Шейнгезихт надделя и над Йохан Оскар Лиен (Норвегия) с 6:1, 6:3 за 69 минути, след като доминираше изцяло в двубоя.

За българина това е шести пореден успех в надпреварата, след като записа три в квалификациите, без да загуби сет, а след това и три в основната схема.

За място на финала той ще играе срещу победителя от срещата между номер 1 Доминик Палан (Чехия) и Емил Хъд (Великобритания).

Срещите от турнира в последните два дни бяха отложени заради лоши атмосферни условия.

