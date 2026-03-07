Манчестър Сити е четвъртфиналист за Купата на Англия след обрат над Нюкасъл

Манчестър Сити победи Нюкасъл с 3:1 в осминафинален мач за Купата на Футболната асоциация на Англия. Деветкратните шампиони изостанаха в резултата, но стигнаха до обрат.

"Свраките" откриха резултата на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" в Нюкасъл в 18-ата минута. Сандро Тонали изведе Харви Барнс сам срещу вратаря и англичанинът се разписа с удар от вътрешността на наказателното поле.

"Гражданите" възобновиха равенството в 39-ата минута. Савиньо засече подаване във вратарското поле на Жереми Доку.

След почивката възпитаниците на Хосеп Гуардиола стигнаха до обрат. Подобно на първия гол, Омар Мармуш бе точен след пас във вратарското поле на Матеуш Нунеш.

Омар Мармуш удвои головата си сметка в 65-ата минута. Нападателят изпрати топката в горния далечен ъгъл с плътен шут извън пеналтерията.

Жребият за четвъртфиналите ще се състои в понеделник, 9 март, преди последния осминафинал между Уест Хем и Брентфорд.

В ранните мачове от деня Арсенал спечели гостуването си на третодивизионния Мансфилд Таун с 2:1, а Челси се наложи над втородивизионния Рексъм с 4:2 след продължения.