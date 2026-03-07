БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Арсенал се класира на четвъртфиналите за Купата на Англия

Спорт
Лондончани се наложиха над Мансфилд.

Арсенал
Снимка: БТА
Арсенал продължава към четвъртфиналите в турнира за Купата на Англия, след като надделя с 2:1 над играещия в Лига 1 (третото ниво) отбор на Мансфилд Таун. Домакините, които са на 22-о място от 24 отбора и са водени от Найджъл Клъф, се бориха с всички сили и могат да съжаляват, че в доста моменти не успяха да стигнат до гол – както и за да поведат, така и за да изравнят.

Нони Мадуеке откри резултата четири минути преди края на първото полувреме, но „жълто-сините“ изравниха пет след подновяването на втората част благодарение на Уили Евънс. Еберечи Езе донесе успеха на водачите в класирането на Висшата лига след подаване на Кристиан Норгорд.

Отборът на Найджъл Клъф успя да се справи с тимове като Шефилд Юнайтед и като гост на Бърнли, но днес не беше във водеща позиция в срещата. Арсенал пое контрол върху срещата от самото начало, но първите две положения в мача бяха за отбора от трета лига. Арсенал отговори с удар на Габриел Мартинели в 25-ата минута, но топката попадна в тялото на вратаря. Пет минути преди края на първата част Мартинели беше в основата на гола за Арсенал за 0:1. Нони Мадуеке напредна и стреля, отбитата топка се върна в Мартинели, който подаде на Мадуеке да вкара.

Мадуеке беше близо в първите секунди на второто полувреме до втори гол, но в 50-ата минута Мансфилд изравни чрез Уили Евънс, който наказа грешка на защитата на Арсенал.

След това лондончани взеха инициативата и можеха на два пъти да стигнат до втори гол, докато Мансфилд имаше претенции за дузпа, неудовлетворени от съдиите. В 66-ата минута атака по десния фланг стигна до Кристиан Ньоргор, който подаде на резервата Еберечи Езе. Бившият футболист на Кристъл Палас прати истинска бомба в горния ляв ъгъл за 1:2.

Силите на Мансфилд понамаляха, а с това и съпротивата им. В 83-ата минута Букайо Сака можеше да направи 1:3, но вратарят на Мансфилд се справи.

