Челси измъкна трудна победа над десетима от Рексъм след продължения

Челси победи втородивизионния Рексъм с 4:2 след продължения в осминафинален мач за Купата на Футболната асоциация на Англия. Играчите на Фил Паркинсън на два пъти поведоха в резултата, но не издържаха на темпото, след като останаха с човек по-малко.

Домакините откриха резултата на стадион "Рейскоурс Граунд" в Рексъм в 18-ата минута. Калъм Дойл изведе Сам Смит сам срещу вратаря и нападателят се разписа с шут по земя.

Лондончани възобновиха равенството в 40-ата минута. Джордж Томасон изчисти топката от голлинията след удар на Алехандро Гарначо. Защитникът обаче изрита кълбото в гърба на вратаря Артър Оконкво, който си отбеляза автогол.

След почивката уелсците върнаха преднината си. Калъм Дойл се разписа с пета, след като засече изстрел в наказателното поле на резервата Джош Уиндас.

В предпоследната минута от редовното време Педро Нето стреля от движение в напречната греда.

Футболистите в червено останаха с човек по-малко на терена в добавеното време. Джордж Добсън получи червен картон, след намесата на ВАР, за нарушение срещу Алехандро Гарначо.

Възпитаниците на Лиъм Росиниър повторно изравниха само три минути по-късно. Джош Ачеампонг направи резултата 2:2 с удар от вътрешността на наказателното поле.

В първото продължение гостите се възползваха от численото си предимство и стигнаха до обрат. Алехандро Гарначо засече от воле центриране във вратарското поле на появилият се от резервната скамейка Дарио Есуго.

В 14-ата минута домакините претърпяха разочарование, след като попадение с глава на Люис Брънт бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада.

Резервата Жоао Педро оформи крайния резултат в предпоследната 125-а минута. Бразилецът проби в пеналтерията и стреля в далечния ъгъл.

Жребият за четвъртфиналите ще се състои в понеделник, 9 март, преди последния осминафинал между Уест Хем и Брентфорд.

В ранния мач от деня Арсенал спечели гостуването си на третодивизионния Мансфилд Таун с 2:1.