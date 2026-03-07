Красив гол на Ламин Ямал донесе успеха на Барселона в гостуването на Атлетик Билбао

Барселона победи Атлетик Билбао с минималното 1:0 в мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Ламин Ямал отбеляза победното попадение.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Сан Мамес" в Билбао бе на сметката на домакините, но Жоан Гарсия се справи с него. В края на първата част гол на Иняки Уилямс не бе зачетен заради засада.

След почивката каталунците откриха резултата. Появилият се на почивката Педри изведе Ламин Ямал в наказателното поле. Испанецът стреля в горния далечен ъгъл.

Барселона остава на върха в класирането с актив от 67 точки. Атлетик Билбао заема 9-ата позиция в подреждането с 35 пункта.