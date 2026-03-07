БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София...
Чете се за: 01:37 мин.
Екоминистърът за скока на цените на горивата по...
Чете се за: 09:40 мин.
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ботев Враца спечели домакинството си на Арда Кърджали с гол на Милен Стоев

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Минимален успех за врачани.

Ботев Враца
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ботев Враца победи Арда Кърджали с минималното 1:0 в мач от 25-ия кръг на Първа лига. Милен Стоев отбеляза победния гол с глава.

В началните минути на срещата врачани наложиха домакински натиск на "Христо Ботев" във Враца. В 7-ата минута Даниел Генов изпрати с глава топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено заради засада, след намесата на ВАР.

Възпитаниците на Тодор Симов получиха дузпа в 23-ата минута за игра с ръка на Густаво Каскардо, но след намесата на ВАР Денислав Сталев промени решението си и отмени 11-метровия наказателен удар, заради нарушение на Сейни Санянг.

След почивката се повтори ситуация от първото полувреме. Уилсон Самаке се озова сам срещу вратаря Марин Орлинов, но стражът спаси.

Победното попадение дойде в 63-ата минута. Милен Стоев засече с глава центриране от ъглов удар във вратарското поле на Кристиян Малинов.

Гостите довършиха срещата с човек по-малко, след като в 72-ата минута Димитър Велковски получи червен картон за нарушение срещу Кристиян Малинов.

Ботев се доближи на точка от Арда в класирането. Кърджалии остават на 8-ото място в подреждането с актив от 32 точки, докато врачани са 9-и в таблицата с 21 пункта.

Свързани статии:

Първа лига: Ботев Враца - Арда Кърджали (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Първа лига: Ботев Враца - Арда Кърджали (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Снимки от шампионатната среща между Ботев Враца и Арда Кърджали
#Арда Кърджали #Ботев Враца

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
2
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
3
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
4
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
5
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран...
Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно"
6
Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно"

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Футбол

Първа лига: Ботев Враца - Арда Кърджали (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Първа лига: Ботев Враца - Арда Кърджали (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Илиан Илиев: Надявам се тази победа да ни донесе спокойствие Илиан Илиев: Надявам се тази победа да ни донесе спокойствие
Чете се за: 02:17 мин.
Арсенал се класира на четвъртфиналите за Купата на Лигата Арсенал се класира на четвъртфиналите за Купата на Лигата
Чете се за: 02:40 мин.
Черно море постигна класически успех в гостуването си на Септември София Черно море постигна класически успех в гостуването си на Септември София
Чете се за: 01:42 мин.
Първа лига: Септември - Черно море (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Септември - Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Алваро Арбелоа: В момента всеки мач е битка Алваро Арбелоа: В момента всеки мач е битка
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител фотограф, доброволно е предал техниката си
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за кратко затворено Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за кратко затворено
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Екоминистърът за скока на цените на горивата по бензиностанциите: Сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки Екоминистърът за скока на цените на горивата по бензиностанциите: Сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки
Чете се за: 09:40 мин.
У нас
Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много висока цена Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много висока цена
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Външно: Полагаме усилия за евакуирането на нашите сънародници от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
България има нови находища на критични суровини - какво показват...
Чете се за: 03:50 мин.
Общество
Мръсен въздух на прицел: Как гражданите могат да търсят правата си...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
"Защо ни целят, тук има училище": Масирана руска атака в...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ