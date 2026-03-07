Ботев Враца спечели домакинството си на Арда Кърджали с гол на Милен Стоев

Ботев Враца победи Арда Кърджали с минималното 1:0 в мач от 25-ия кръг на Първа лига. Милен Стоев отбеляза победния гол с глава.

В началните минути на срещата врачани наложиха домакински натиск на "Христо Ботев" във Враца. В 7-ата минута Даниел Генов изпрати с глава топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено заради засада, след намесата на ВАР.

Възпитаниците на Тодор Симов получиха дузпа в 23-ата минута за игра с ръка на Густаво Каскардо, но след намесата на ВАР Денислав Сталев промени решението си и отмени 11-метровия наказателен удар, заради нарушение на Сейни Санянг.

След почивката се повтори ситуация от първото полувреме. Уилсон Самаке се озова сам срещу вратаря Марин Орлинов, но стражът спаси.

Победното попадение дойде в 63-ата минута. Милен Стоев засече с глава центриране от ъглов удар във вратарското поле на Кристиян Малинов.

Гостите довършиха срещата с човек по-малко, след като в 72-ата минута Димитър Велковски получи червен картон за нарушение срещу Кристиян Малинов.

Ботев се доближи на точка от Арда в класирането. Кърджалии остават на 8-ото място в подреждането с актив от 32 точки, докато врачани са 9-и в таблицата с 21 пункта.