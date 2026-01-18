"Истории от Олимпийските игри", епизод 2 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина

В началото на 2026 г. предаването "Истории от Олимпийските игри" започва своето зимно приключение. Ще погледнем към домакинството на Милано и Кортина. Ще ви разкажем за героите на зимните Олимпийски игри. Ще ви припомним най-големите български успехи.

Във втория епизод от поредицата, посветена на Игрите в Милано/Кортина, ще си спомним за първите Зимни олимпийски игри - тези през 1924 г. в подножието на връх Монблан, във френското селце Шамони. Участниците са 258 от 16 държави. Проведени са 16 събития в 5 спорта. Жените, които са 14, участват в състезанията по фигурно пързаляне - индивидуално и на двойки. Първият шампион от Зимни игри е американецът Чарли Джутроу в дисциплината 500 метра бързо пързаляне с кънки. С най-много отличия са норвежците - 17.

Първият успех на България от Зимни игри датира от 1956 г. в Кортина д’Ампецо, благодарение на скиора алпиец Георги Димитров. Той се класира 18-и в спускането, 34-и в гигантския слалом и 13-и в слалома. Това му отрежда 6-о място в тройната комбинация, а успехът му е счетен за сензация. Първите точки от олимпийска надпревара печелят състезателките по ски бягане. През 1964 г. Щафетата на 3х5 км се класира на престижното 5-о място. Ски бягането поставя началото на българската колекция от медали. През 1980 г. в Лейк Пласид Иван Лебанов се окичва с бронзов медал. В 30-километровото бягане. В Нагано Екатерина Дафовка става първата българка покорила белия Олимп. Тя печели злато в 15-километровия биатлон. В Солт Лейк Сити през 2002 г. България за първи път взима повече от един медал. И двете отличия са в шорттрека. Евгения Раданова е единствената българка с три медала от Зимни олимпийски игри.

В епизода ще откриете и интервю с биатлонистките Надежда Алексиева и Екатерина Дафовска.

Място в епизода намират също осемкратният олимпийски шампион в биатлона Оле Ейнар Бьорндален и неговият сънародник от Норвегия Бьорн Дели, който има 12 медала от Зимни игри.

Целия епизод вижте във видеото!