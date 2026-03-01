БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Уго Санчес представи трофея от Мондиал 2026 в Гуадалахара

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Световната купа продължава обиколката си в Мексико на фона на опасения за сигурността и неяснота около участието на Иран

уго санчес представи трофея мондиал 2026 гуадалахара
Снимка: AP Photo
Трофеят от Световното първенство по футбол през 2026 година продължава обиколката си в Мексико - една от трите страни домакини на предстоящия шампионат заедно със Съединените щати и Канада. Легендата на мексиканския футбол Уго Санчес представи отличието на стадион "Крон“ в Гуадалахара, щата Халиско.

Арена "Крон“, дом на Чивас, е един от трите стадиона в Мексико, които ще приемат общо четири срещи от финалите на Мондиал 2026. На събитието присъстваха фенове и официални лица, които имаха възможност да се снимат с трофея. В церемонията се включи и бившият бразилски национал Роке Жуниор.

Представянето на купата обаче премина на фона на напрегната обстановка в региона. Спирката в Халиско дойде дни след вълна от насилие, предизвикана от операция на армията срещу наркокартел, довела до десетки жертви и блокирани пътища в няколко щата, включително и Халиско. Това засили дискусиите около сигурността в навечерието на световните финали.

Паралелно с това остава открит и въпросът за участието на Иран на шампионата. Отборът вече си осигури място на Мондиал 2026 и е разпределен в група G с Белгия, Египет и Нова Зеландия, но политическата ситуация в Близкия изток поставя под съмнение присъствието му. Решението по този казус ще бъде взето на политическо ниво и от ръководните органи на международния футбол.

Ескалация на насилието поставя под въпрос мачовете от Мондиал 2026 в Мексико
Ескалация на насилието поставя под въпрос мачовете от Мондиал 2026 в Мексико
Безредици в щата Халиско и блокади около Гуадалахара пораждат...
Чете се за: 04:35 мин.

