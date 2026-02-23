Ескалация на насилието поставя под въпрос мачовете от Мондиал 2026 в Мексико

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

Безредици в щата Халиско и блокади около Гуадалахара пораждат съмнения за сигурността преди световното първенство

ескалация насилието поставя въпрос мачовете мондиал 2026 мексико
Домакинството на Мексико на част от срещите от Световно първенство по футбол 2026 е поставено под сериозно напрежение след вълна от насилие в щата Халиско. Страната трябва да приеме двубои от шампионата заедно със САЩ и Канада, но последните събития около Гуадалахара повдигат въпроси за сигурността на турнира.

Смъртта на "Ел Менчо“ и веригата от блокади

Повод за ескалацията стана операция на федералните сили, при която беше убит лидерът на картела CJNG Немесио Осегера Сервантес – „Ел Менчо“. В отговор негови привърженици организираха т.нар. "наркоблокади“ – подпалени автобуси и таксита, барикади по ключови пътища и атаки срещу търговски обекти в различни части на щата. Сред засегнатите райони е и Гуадалахара – град, който трябва да приеме четири мача от Мондиала.

Стадион "Акрон“ - символ на тревогата

Особено притеснителни бяха кадрите от района около стадион "Акрон“, дом на Чивас Гуадалахара, където се предвиждат срещи от груповата фаза. Според публикация на британския Гардиън, само на около километър от арената е бил подпален автобус, блокирал единствения основен достъп до съоръжението.

Местните власти активираха червен протокол за сигурност и призоваха гражданите да останат по домовете си. Затворени бяха заведения и обществени обекти, а спортни събития също бяха засегнати – отложено бе дербито в женската лига между Чивас и Клуб Америка, както и мач от мъжката Лига MX.

Притесненията не са без исторически контекст. През 2011 година престрелка в близост до стадиона на Сантос Лагуна доведе до паника по време на мач, а играчите бяха принудени да търсят укритие в съблекалните. Случаят остана като предупреждение колко лесно насилието може да засегне футболната сцена.

Сега на дневен ред е въпросът дали подобни инциденти могат да се повторят в момент, когато погледите на света ще бъдат насочени към страната. Според колумниста по национална сигурност Оскар Балдерас, цитиран от местни медии, мексиканските власти дори са настоявали пред САЩ да не предприемат действия срещу "Ел Менчо“ през 2026 година именно заради риска от ескалация в градове-домакини.

ФИФА и гаранциите за сигурност

От ФИФА засега няма официално изявление за евентуална промяна в плановете. През ноември 2025 г. директорът на централата на ФИФА в Мексико Юрген Майнка заяви, че се работи съвместно с федералните и местните власти по изготвянето на протоколи за сигурност, които да гарантират безопасността на фенове, отбори и съдии.

Щатските власти в Халиско обявиха още през миналата година намерения да увеличат броя на камерите за наблюдение, да инвестират в нови полицейски автомобили и технологии срещу нерегламентирани дронове около стадионите.

Въпреки това последните събития поставят под въпрос готовността на региона да приеме хиляди фенове от цял свят. Сред отборите, планиращи да базират лагерите си около Гуадалахара, са националните тимове на Колумбия и Южна Корея.

Най-крайният сценарий - отнемане на част от домакинството и пренасочване на срещите към САЩ и Канада – засега остава хипотетичен. Историята познава подобен прецедент: първоначално Мондиал 1986 бе поверен на Колумбия, но заради вътрешни проблеми турнирът в крайна сметка се проведе в Мексико.

Дали страната ще успее да овладее ситуацията и да гарантира сигурността на най-големия футболен форум, предстои да стане ясно в следващите седмици. За момента обаче спортът отново се оказва на пресечната точка между глобалната сцена и вътрешната нестабилност.

