Сагата продължава: Иран поиска мачовете му на Мондиал 2026 да не се играят в САЩ

Иранската футболна федерация предложи срещите на националния отбор на страната от предстоящото Световно първенство по футбол да се играят единствено на територията на Мексико, а не в Съединените щати. Искането е свързано с напрежението и военните действия в Близкия изток.

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли и за първи път ще бъде с 48 участващи отбора, като домакини са САЩ, Канада и Мексико. По програма трите срещи на Иран от груповата фаза трябва да се състоят именно на американска територия.

Министърът на спорта на Иран Ахмад Донямали заяви пред държавната агенция ИРНА, че предложението ще бъде обсъдено със световната футболна централа.

"Надявам се да бъдат създадени условия нашите момчета все пак да могат да участват на Световното първенство. Важно е всички спортни аспекти да бъдат внимателно разгледани, за да се гарантира, че участието ни остава възможно“, коментира Донямали.

От ФИФА засега не са дали официален отговор на запитванията по темата.

Иран е в група с Белгия, Нова Зеландия и Египет, а по настоящия график и трите двубоя трябва да се проведат в САЩ. Подобна промяна би изисквала сериозна корекция в програмата на турнира и би засегнала логистиката, пътуванията и организацията на надпреварата – нещо, което досега не се е случвало в историята на световните първенства.

Напрежението се засили, след като от 28 февруари САЩ и Израел извършват въздушни удари срещу Иран, а Техеран отговори с контраатаки в региона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е „подходящо“ Иран да играе в страната по съображения за сигурност. От иранска страна обаче отговориха, че решенията за участието на отборите в турнира се вземат единствено от ФИФА.