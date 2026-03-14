Сагата продължава: Иран поиска мачовете му на Мондиал 2026 да не се играят в САЩ

Спорт
Техеран предлага двубоите на националния отбор от груповата фаза на Мондиал 2026 да се проведат в Мексико заради напрежението в Близкия изток

Снимка: AP Photo
Иранската футболна федерация предложи срещите на националния отбор на страната от предстоящото Световно първенство по футбол да се играят единствено на територията на Мексико, а не в Съединените щати. Искането е свързано с напрежението и военните действия в Близкия изток.

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли и за първи път ще бъде с 48 участващи отбора, като домакини са САЩ, Канада и Мексико. По програма трите срещи на Иран от груповата фаза трябва да се състоят именно на американска територия.

Министърът на спорта на Иран Ахмад Донямали заяви пред държавната агенция ИРНА, че предложението ще бъде обсъдено със световната футболна централа.

"Надявам се да бъдат създадени условия нашите момчета все пак да могат да участват на Световното първенство. Важно е всички спортни аспекти да бъдат внимателно разгледани, за да се гарантира, че участието ни остава възможно“, коментира Донямали.

От ФИФА засега не са дали официален отговор на запитванията по темата.

Иран е в група с Белгия, Нова Зеландия и Египет, а по настоящия график и трите двубоя трябва да се проведат в САЩ. Подобна промяна би изисквала сериозна корекция в програмата на турнира и би засегнала логистиката, пътуванията и организацията на надпреварата – нещо, което досега не се е случвало в историята на световните първенства.

Напрежението се засили, след като от 28 февруари САЩ и Израел извършват въздушни удари срещу Иран, а Техеран отговори с контраатаки в региона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е „подходящо“ Иран да играе в страната по съображения за сигурност. От иранска страна обаче отговориха, че решенията за участието на отборите в турнира се вземат единствено от ФИФА.

ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
3
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
4
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
5
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
6
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Световен футбол

Доналд Тръмп за Иран на Мондиала: Безопасността им е приоритет
Доналд Тръмп за Иран на Мондиала: Безопасността им е приоритет
Първи реакции след отказа на Иран да участва на Мондиал 2026 Първи реакции след отказа на Иран да участва на Мондиал 2026
Чете се за: 01:20 мин.
Лионел Меси и Интер Маями стъпиха накриво срещу Нешвил за Шампионската купа на КОНКАКАФ Лионел Меси и Интер Маями стъпиха накриво срещу Нешвил за Шампионската купа на КОНКАКАФ
Чете се за: 01:55 мин.
Бока Хуниорс представи проект за разширяване на "Ла Бомбонера" Бока Хуниорс представи проект за разширяване на "Ла Бомбонера"
Чете се за: 03:02 мин.
Футболната федерация на Ангола отмени планираните приятелски мачове този месец срещу Йордания и Иран Футболната федерация на Ангола отмени планираните приятелски мачове този месец срещу Йордания и Иран
Чете се за: 01:37 мин.
Джани Инфантино: Няма място за расизъм във футбола Джани Инфантино: Няма място за расизъм във футбола
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" у...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Публикуваха за обществено обсъждане промените в наредбата за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
89% от левовете са изтеглени от обращение
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
