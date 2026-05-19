Увеличават минималната пенсия на 347,51 евро от 1 юли, реши Тристранният съвет

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията и законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев и група народодни представители. Допълнително беше обсъден и законопроект за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходите и извършването на разходите през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на ДОО за 2026 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г. внесен от Владимир Раков и група народни представители. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

"НСТС не постигна единодушие по точка 1 и 2 на дневния ред, като работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но ще подходят конструктивно и ще дадат конкретни текстове за изменение и допълнение в текстовете на двата законопроекта между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопректи по точка 1 и 2. По точка 3 от дневния ред членовете на НСТС, с изключение на Асоцациата на индустриалния капитал в България постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 г.", заяви Гълъб Донев.