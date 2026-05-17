Пореден удар за Кристиано Роналдо и Ал Насър

Тимът на португалеца отстъпи пред Гамба Осака във финала на втора дивизия на азиатската Шампионска лига.
Гамба Осака поднесе изненадата във финала на втора дивизия на азиатската Шампионска лига на Азия, след като победи с 1:0 като гост Ал Насър на Кристиано Роналдо в Рияд.
Единственият гол в срещата реализира Дениз Хюмет в 30-ата минута. Бившият футболист на Левски Уелтън се появи в игра през второто полувреме и помогна на японския тим да съхрани аванса си до края.
За Гамба Осака това е втора международна титла в Азия и първа от 18 години насам, след предишния им успех в континенталната Шампионска лига.
Загубата е пореден удар за Кристиано Роналдо, който все още не е успял да спечели значим трофей с Ал Насър след трансфера си в клуба през 2023 година.
Домакините имаха своите възможности да избегнат поражението. Жоао Феликс уцели греда в 77-ата минута, а малко преди края защитникът Такеру Кишимото блокира опасен удар след комбинация между Роналдо и португалския нападател.