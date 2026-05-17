Пореден удар за Кристиано Роналдо и Ал Насър

Гамба Осака поднесе изненадата във финала на втора дивизия на азиатската Шампионска лига на Азия, след като победи с 1:0 като гост Ал Насър на Кристиано Роналдо в Рияд.

Единственият гол в срещата реализира Дениз Хюмет в 30-ата минута. Бившият футболист на Левски Уелтън се появи в игра през второто полувреме и помогна на японския тим да съхрани аванса си до края.

За Гамба Осака това е втора международна титла в Азия и първа от 18 години насам, след предишния им успех в континенталната Шампионска лига.

Загубата е пореден удар за Кристиано Роналдо, който все още не е успял да спечели значим трофей с Ал Насър след трансфера си в клуба през 2023 година.

Домакините имаха своите възможности да избегнат поражението. Жоао Феликс уцели греда в 77-ата минута, а малко преди края защитникът Такеру Кишимото блокира опасен удар след комбинация между Роналдо и португалския нападател.