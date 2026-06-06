Вундеркиндът на Германия пропуска световното първенство

Германският национален отбор претърпя кадрова промяна броени дни преди старта на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Селекционерът Юлиан Нагелсман повика в състава футболиста на РБ Лайпциг Асан Уедраого, който ще замени контузения Ленарт Карл.

Талантът на Байерн Мюнхен получи травма по време на тренировъчно занимание в петък, а направените медицински прегледи в Чикаго са установили мускулно разкъсване в бедрото на левия крак. Контузията ще го лиши от участие на предстоящия Мондиал.

„Много ми е жал за Лени. С неговия характер, интелект и експлозивност той беше идеално попълнение за нашия отбор“, коментира Нагелсман.

Германският наставник изрази увереност, че Уедраого може успешно да се впише в състава, подчертавайки сходните качества между двамата играчи.

„С Асан привличаме футболист с подобен профил. Той е изключително талантлив и трябва да играе уверено и освободено“, добави селекционерът.

Германия стартира участието си на световното първенство на 14 юни с двубой срещу дебютанта Кюрасао. В група „Е“ са още съставите на Кот д'Ивоар и Еквадор. Преди началото на турнира Бундестимът ще изиграе и последната си контрола срещу домакина САЩ.