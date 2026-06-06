Убедителен успех за Саудитска Арабия в контролите преди световното

След поражението с 1:2 от Еквадор в предишната проверка селекцията на Йоргос Донис показа далеч по-стабилно лице и не остави съмнения в превъзходството си срещу съперник, който е значително по-назад в световната ранглиста.

Саудитците откриха резултата в добавеното време на първата част чрез Султан Мандаш. Малко след подновяването на играта Абдулах ал Хамдан удвои аванса на тима, а капитанът Салем ал Даусари сложи точка на спора с попадение две минути преди края на редовното време.

Двубоят се игра в Остин, щата Тексас, а за Саудитска Арабия предстои още една генерална репетиция преди старта на Мондиал 2026. На 10 юни тимът ще премери сили със Сенегал в Сан Антонио.

На световното първенство арабският състав ще се изправи срещу Испания, Уругвай и Кабо Верде в груповата фаза.