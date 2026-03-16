Карло Анчелоти: В Бразилия стресът е по-малко, хората тук ме обичат

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че се чувства много добре начело на бразилския национален отбор и се радва на топло отношение от страна на местните фенове.

"Стресът определено е намалял сега, защото няма толкова много мачове. Работата с националния отбор е по‑скоро като наблюдение. Не е нужно да се подготвяте за тренировки всеки ден – това е съвсем различна дейност, изискваща значително повече свободно време, но е много вълнуваща“, заяви Анчелоти, цитиран от испанското издание "Марка“.

Италианецът отбеляза, че изборът на състав в Бразилия е сериозно предизвикателство заради огромния брой качествени футболисти.

"В Бразилия има поне 70 играчи, които биха могли да бъдат в националния отбор и не е лесно да се оцени всеки един от тях“, допълни той.

Анчелоти подчерта още, че атмосферата в страната е изпълнена с истинска футболна страст.

"Тук съм топло посрещнат, уважаван и обичан. Атмосферата в Бразилия е на истинска футболна страст. Хората тук обожават футбола. Това е щастлива, весела страна, пълна с прекрасни хора“, каза още специалистът.

Карло Анчелоти пое националния тим на Бразилия през май 2025 година. Под негово ръководство отборът е изиграл осем мача, в които е записал четири победи, две равенства и две загуби.