БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Карло Анчелоти: В Бразилия стресът е по-малко, хората тук ме обичат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Италианският специалист е доволен от работата си начело на националния отбор

Карло Анчелоти: В Бразилия стресът е по-малко, хората тук ме обичат
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че се чувства много добре начело на бразилския национален отбор и се радва на топло отношение от страна на местните фенове.

"Стресът определено е намалял сега, защото няма толкова много мачове. Работата с националния отбор е по‑скоро като наблюдение. Не е нужно да се подготвяте за тренировки всеки ден – това е съвсем различна дейност, изискваща значително повече свободно време, но е много вълнуваща“, заяви Анчелоти, цитиран от испанското издание "Марка“.

Италианецът отбеляза, че изборът на състав в Бразилия е сериозно предизвикателство заради огромния брой качествени футболисти.

"В Бразилия има поне 70 играчи, които биха могли да бъдат в националния отбор и не е лесно да се оцени всеки един от тях“, допълни той.

Анчелоти подчерта още, че атмосферата в страната е изпълнена с истинска футболна страст.

"Тук съм топло посрещнат, уважаван и обичан. Атмосферата в Бразилия е на истинска футболна страст. Хората тук обожават футбола. Това е щастлива, весела страна, пълна с прекрасни хора“, каза още специалистът.

Карло Анчелоти пое националния тим на Бразилия през май 2025 година. Под негово ръководство отборът е изиграл осем мача, в които е записал четири победи, две равенства и две загуби.

#Карло Анчелоти #Бразилия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-четени

Водещи новини

По света
По света
По света
У нас
Близък изток
У нас
Общество
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ