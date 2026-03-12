Доналд Тръмп за Иран на Мондиала: Безопасността им е приоритет

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че иранският национален отбор по футбол е „добре дошъл“ на Световното първенство това лято, но предупреди, че безопасността на играчите е основен проблем. Изявлението идва след информацията, че Иран обмисля да се оттегли от турнира заради военните удари на САЩ и Израел в страната.

„Иранският национален отбор е добре дошъл на Световното първенство, но наистина не смятам, че е безопасно за тях да бъдат тук заради техния живот и сигурност“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Според министъра на спорта на Иран, ударите на САЩ и Израел правят участието на отбора практически невъзможно. Това поставя под въпрос присъствието на иранските футболисти в турнира, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико между 11 юни и 19 юли 2026 г. и ще събере рекорден брой отбори – 48 на общо.

Мачовете на Иран от груповата фаза са планирани да се играят на американска територия – в Лос Анджелис и Сиатъл, което прави въпросите за сигурността особено актуални. Тръмп подчерта, че позицията му е мотивирана от загриженост за живота на играчите, а не от желание да блокира отбора.

Ситуацията добавя допълнително напрежение върху подготовката на турнира и подчертава колко силно геополитическите фактори могат да влияят на спортните събития. Организаторите на Световното и международните футболни институции ще трябва бързо да изработят мерки за сигурност и евентуални решения за участие на отбора.