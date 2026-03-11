БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джани Инфантино: Доналд Тръмп приветства участието на Иран на Мондиала

Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Иран трябва да изиграе и трите си мача в САЩ.

Доналд Тръмп, Джани Инфантино
Снимка: БТА
Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че се е срещнал с президента на САЩ Доналд Тръмп, който му е казал, че приветства участието на Иран на световното първенство по футбол през 2026 г., което ще бъде съвместно организирано от САЩ, Мексико и Канада.

Иран беше единствената държава, която липсваше от срещата на върха на ФИФА за планиране на участниците в световното първенство, проведена миналата седмица в Атланта, което задълбочи въпросите дали футболният отбор на страната ще се състезава на американска земя това лято на фона на ескалираща регионална война.

По-рано Тръмп заяви пред Politico, че не е загрижен за участието на Иран, тъй като те са „много силно победена страна“.

„Говорихме и за настоящата ситуация в Иран и факта, че иранският отбор се е класирал за участие на световното първенство по футбол през 2026 г. По време на дискусиите президентът Тръмп повтори, че иранският отбор, разбира се, е добре дошъл да се състезава в турнира в Съединените щати. Всички ние се нуждаем от събитие като световното първенство по футбол, което да обединява хората сега повече от всякога, и аз искрено благодаря на президента на Съединените щати за подкрепата му, тъй като това показва за пореден път, че футболът обединява света“, каза шефът на световната футболна федерация в публикация в акаунта си в социалните медии.

Иран си осигури участие на четвърто поредно световно първенство, като оглави група А в третия кръг на азиатските квалификации миналата година, но Мехди Тадж, президент на Футболната федерация на Ислямска република Иран, каза, че жестокостта на атаките от американските и израелските сили не е добро предзнаменование за световното първенство, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

Иранците са с Белгия, Египет и Нова Зеландия в група G. Мачовете им са планирани да се проведат в САЩ, два – в Лос Анджелис и един в Сиатъл.

Ако и САЩ, и Иран завършат втори в съответните си групи, двете страни биха могли да се срещнат в елиминационен мач на 3 юли в Далас.

