Реал Мадрид и Манчестър Сити отново кръстосват шпаги в Шампионска лига

С четири мача в сряда, 11 март приключват първите осминафинални битки в Шампионската лига. Най-голям интерес приковава поредният сблъсък между Реал Мадрид и Манчестър Сити. Срещата на „Бернабеу“ стартира в 22:00 часа българско време.

Двата отбора свикнаха да играят помежду си в турнира в последните сезони. През изминалия „кралете“ отстраниха „гражданите“ още в плейофа, преди да отпаднат на 1/4-финалите от Арсенал. Когато Сити завоюва требъл през сезон 2022/23, тимът на Хосеп Гуардиола мина именно през Реал, преди да сломи Интер на финала, а кампания по-рано Кралският клуб направи феноменален обрат на реванша в Испания и след продължение елиминира манчестърци. Впоследствие мадридският колос се справи и с друг английски клуб – Ливърпул, за да грабне пореден трофей от надпреварата във витрината.

Реал е колеблив дори след идването на Алваро Арбелоа, като се обмислят варианти за нов постоянен наставник от лятото. Отборът все пак не допусна допълнително изоставане в Испания от Барселона след драматичния успех над Селта с 2:1 навън и се реваншира за шока от Хетафе и домакинското 0:1. В плейофа в ШЛ „кралете“ се справиха с Бенфика, макар и трудно. Голямата липса в последно време е тази на нападателя Килиан Мбапе, който е под въпрос дори за световното първенство през лятото.

Манчестър Сити загря за визитата в испанската столица с отстраняване на Нюкасъл в турнира за ФА Къп. Следващият месец за „гражданите“ се очертава да бъде много тежък, като тимът продължава борбата за куадрупъл. На линия за Сити днес ще бъде Ерлинг Холанд, който имаше физически проблеми напоследък. „Небесносините“ сбъркаха във Висшата лига в последния си шампионатен мач срещу Нотингам Форест и така изостанаха от лидера Арсенал, но неведнъж са доказвали, че в този етап от сезона са способни на силна победна серия на всички фронтове.

Италианска бригада ще ръководи първата среща на „Бернабеу“. Маурицио Мариани е главен съдия, с помощници Даниеле Биндони и Алберто Тегони. Четвърти арбитър е Матео Маркети, а на ВАР ще оперират Марко Ди Бело и Даниеле Чифи.

Победителят от Реал – Ман Сити ще играе на четвъртфиналите с Аталанта или Байерн Мюнхен.

Друг любопитен сблъсък противопоставя носителя на трофея Пари Сен Жермен и Челси. Френският тим не е докрай убедителен, като е в битка за титлата в Лига 1 с Ланс, водейки с точка на съперника, и е изправен пред сериозно предизвикателство в лицето на „сините“, които ги победиха с 3:0 във финала на световното клубно първенство миналото лято.

Лондончани са водени от Лиъм Росиниър, който преди това води френския Страсбург, така че опитът на мениджъра им от мачовете с ПСЖ ще бъде ценен за предстоящите битки.