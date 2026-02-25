Реал Мадрид се класира за осминафиналите в Шампионска лига след нов успех над Бенфика

Реал Мадрид победи Бенфика с 2:1 в реванш от плейофите в Шампионска лига. "Кралският клуб" продължава към осминафиналите с общ резултат 3:1.

Португалците трябваха да наваксват гол пасив от първия мач и сториха именно това в 14-ата минута, когато откриха резултата на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид. В опит да изчисти подаване във вратарското поле на Евангелос Павлидис, Асенсио изпрати топката към Тибо Куртоа. Вратарят изби кълбото, което отиде на пътя на Рафа Силва. Нападателят се разписа от непосредствена близост.

В ответната атака възпитаниците на Алваро Арбелоа възобновиха равенството. Орелиан Чуамени стреля от движение след подаване по земя на Федерико Валверде.

Арда Гюлер също изпрати топката в противниковата врата в 32-ата минута, но попадението му бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада.

След час игра Рафа Силва можеше да удвои головата си сметка, но стреля в напречната греда с шут извън пеналтерията.

Десет минути преди края на редовното време Винисиус сложи точка на спора. Бразилецът проби в наказателното поле и стреля по земя в далечния ъгъл за 2:1.

Жребият за осминафиналите ще се състои в петък, 27 февруари, от 13:00 часа. Реал Мадрид ще срещне един измежду Спортинг Лисабон и Манчестър Сити.