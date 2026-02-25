БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид се класира за осминафиналите в Шампионска лига след нов успех над Бенфика

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Именно героят от първия мач Винисиус подпечата успеха на "белия балет".

Реал Мадрид Винисиус
Снимка: БТА
Слушай новината

Реал Мадрид победи Бенфика с 2:1 в реванш от плейофите в Шампионска лига. "Кралският клуб" продължава към осминафиналите с общ резултат 3:1.

Португалците трябваха да наваксват гол пасив от първия мач и сториха именно това в 14-ата минута, когато откриха резултата на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид. В опит да изчисти подаване във вратарското поле на Евангелос Павлидис, Асенсио изпрати топката към Тибо Куртоа. Вратарят изби кълбото, което отиде на пътя на Рафа Силва. Нападателят се разписа от непосредствена близост.

В ответната атака възпитаниците на Алваро Арбелоа възобновиха равенството. Орелиан Чуамени стреля от движение след подаване по земя на Федерико Валверде.

Арда Гюлер също изпрати топката в противниковата врата в 32-ата минута, но попадението му бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада.

След час игра Рафа Силва можеше да удвои головата си сметка, но стреля в напречната греда с шут извън пеналтерията.

Десет минути преди края на редовното време Винисиус сложи точка на спора. Бразилецът проби в наказателното поле и стреля по земя в далечния ъгъл за 2:1.

Жребият за осминафиналите ще се състои в петък, 27 февруари, от 13:00 часа. Реал Мадрид ще срещне един измежду Спортинг Лисабон и Манчестър Сити.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Бенфика #Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
1
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
4
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
5
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
6
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Футбол

Равенство между ПСЖ и Монако в Париж класира столичани на осминафиналите в Шампионска лига
Равенство между ПСЖ и Монако в Париж класира столичани на осминафиналите в Шампионска лига
Луд обрат в Бергамо! Аталанта пречупи Борусия Дортмунд след невероятна драма в добавеното време Луд обрат в Бергамо! Аталанта пречупи Борусия Дортмунд след невероятна драма в добавеното време
Чете се за: 07:27 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Трябва да използваме нашата сила в атака Пер-Матиас Хьогмо: Трябва да използваме нашата сила в атака
Чете се за: 02:17 мин.
Роби Кийн: Трябва да се представим по същия начин Роби Кийн: Трябва да се представим по същия начин
Чете се за: 02:05 мин.
България ще разбере съперниците си за EURO 2026 по минифутбол в петък България ще разбере съперниците си за EURO 2026 по минифутбол в петък
Чете се за: 01:02 мин.
Тодор Киселичков напусна Ботев (Пловдив) Тодор Киселичков напусна Ботев (Пловдив)
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР) Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
Министър Христанов: Трябва да се засили граничния контрол заради...
Чете се за: 03:32 мин.
Политика
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ