НА ЖИВО: Теглят номерата на партиите и коалициите за...
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Футболната федерация на Сенегал ще обжалва отнемането на Купата на африканските нации

Футболната федерация на Сенегал определи решението като „нечестно, безпрецедентно и недопустимо“.

Футболната федерация на Сенегал осъди решението да им бъде отнета титлата от последното издание на Купата на африканските нации, наричайки го „нечестно, безпрецедентно и недопустимо“.

Отборът на Мароко беше обявен за шампион на Африка по служебен път, след като Африканската футболна конфедерация (CAF) прие обжалването на мароканската федерация след спечеления финал от Сенегал.

В него „лъвовете от Теранга“ напуснаха терена в знак на протест след отсъждането на дузпа в полза на Мароко в края на редовното време. 15 минути по-късно играчите на Сенегал се завърнаха, а Браим Диас не успя да отбележи 11-метровия наказателен удар и впоследствие сенегалците триумфираха с 1:0 след гол в продължението.

„Сенегалската футболна федерация осъжда това нечестно, безпрецедентно и неприемливо решение, което поставя африканския футбол в сянка. За да защити правата си и интересите на сенегалския футбол, федерацията ще започне обжалване възможно най-скоро пред Спортния арбитражен съд в Лозана“, написаха от ръководния орган.

Решението на съдията Жан-Жак Ндала да продължи финала за Купата на нациите през януари, вместо да го прекрати и да обяви Мароко за победител след напускането на играчите на Сенегал, вероятно ще бъде ключово за всякакви аргументи за възстановяването на Сенегал като шампион.

„Никой не можеше да си представи подобно решение два месеца след финала. В продължение на години всички съдийски решения се пренебрегват от CAF“, заяви бившият селекционер на Сенегал Клод льо Рой.

#Купа на Африканските нации 2026

