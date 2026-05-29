Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на ЦСКА 1948

Тя е дългогодишна част от семейството на ЦСКА 1948 и член на Управителния съвет на клуба.
ЦСКА 1948 официално представи Пепа Марникас като нов изпълнителен директор на клуба. Тя е дългогодишна част от семейството на ЦСКА 1948 и член на Управителния съвет на клуба, а през годините е доказала своя професионализъм, отдаденост и лоялност към клубната кауза.
От пресслужбата на клуба добавиха:
„Пепа Марникас е адвокат и член на Софийска адвокатска колегия, магистър по право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и лектор в редица обучения и семинари в сферата на правото, защитата на личните данни и антикорупционните политики.
Пожелаваме ѝ много успехи, здраве и още много поводи за гордост с ЦСКА!“, написаха от клуба.