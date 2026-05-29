Кметът на Стара Загора свиква среща за бъдещето на Берое след изпадането от елита

Живко Тодоров ще разговаря със собственика Ернан Банато за стабилизацията на клуба и връзката с феновете

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че предстои ключова среща със собственика на Берое Ернан Банато, на която ще бъде обсъдено бъдещето на клуба след изпадането му от Първа лига.

По думите на градоначалника разговорът ще се проведе през следващата седмица, като целта е да се очертаят стъпките за стабилизиране на отбора, подобряване на управлението и възстановяване на връзката с привържениците и ветераните. Тодоров подчерта, че ще настоява на срещата да присъстват и представители на феновете, за да бъде чута позицията на футболната общественост.

Кметът разкри, че вече е провел разговор с Банато след последния мач на отбора, като собственикът първо ще обсъди ситуацията с играчите и треньорския щаб. Към момента няма конкретни искания, свързани със смяна на собствеността.

Според Тодоров основен проблем в последните години е загубената връзка между клуба и неговите привърженици. Той изрази мнение, че във Втора лига Берое трябва да разчита повече на български футболисти и кадри от школата, като чужденци да бъдат привличани само ако повишават нивото на отбора.

Кметът бе категоричен, че общината няма да се намесва в спортно-техническите решения, но ще съдейства за финансова стабилност чрез диалог с бизнеса и обществеността. Той подчерта и нуждата от по-добра комуникация с феновете и медиите, както и от възстановяване на уважението към ветераните на клуба.

"Трябва да се търси обединение около Берое и ясна визия за бъдещето“, заяви Тодоров, като допълни, че клубът се нуждае от нова стратегия след неуспешния сезон.

