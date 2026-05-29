Ботев (Враца) уреди контроли с Левски и Бейтар (Йерусалим)

Врачани обявиха общо пет проверки за лятната подготовка.
Ръководството на Ботев (Враца) уговори пет контролни срещи на тима по време на лятната подготовка.
Старши треньорът Тодор Симов събира отбора за първа тренировка преди началото на сезон 2026/2027 на стадион „Христо Ботев“ във Враца на 15 юни.
Първата проверка е насрочена за 24 юни срещу първенеца във Втора лига и новак в елита Дунав (Русе). Три дни по-късно врачани ще срещнат шампиона Левски, а на 1 юли ще се изправят срещу втородивизионния Спартак (Плевен).
За 3 юли е предвидена приятелска среща срещу израелския вицешампион Бейтар (Йерусалим), а серията от летни контроли ще завърша на 10 юни срещу Арда (Кърджали).