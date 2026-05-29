Левски внесе яснота около бъдещето на Майкон

От клуба подчертаха, че към момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста, а разговорите за нов договор между двете страни продължават.

Ръководството на Левски излезе с официална позиция по повод появилите се през последните дни публикации и коментари относно бъдещето на Майкон. От клуба подчертаха, че към момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста, а разговорите за нов договор между двете страни продължават.

Настоящият контракт на бразилеца е валиден за още една година, като ръководството вече е отправило предложение за удължаването му. То все още се разглежда от играча и неговите представители.

От „Герена“ заявиха, че уважават правото на всеки футболист сам да избира следващата стъпка в кариерата си, но подчертаха, че интересите на клуба ще останат водещ фактор при всяко решение.

Ето и цялата позиция на Левски, която публикуваме без редакторска намеса:

„Във връзка с появилите се през последните дни публикации относно бъдещето на Майкон, ПФК „Левски“ заявява следното:

Към настоящия момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор с ПФК „Левски“ за още една година. Клубът е отправил предложение към него и неговите представители за подновяване на договора, което към момента се разглежда.

Уважаваме правото на всеки свой футболист да вземе решение за своето бъдеще и ще се съобразим с волята на играча, при запазване на интересите на клуба.

Считаме, че част от публикациите на Майкон в социалните мрежи бяха интерпретирани неправилно като сбогуване с клуба. Подобни внушения не отговарят на фактите, нито на отношенията между футболиста и ръководството.

Клубът оценява високо неговия принос, професионализъм и отношение в сезона, в който „Левски“ спечели шампионската титла за първи път след 17-годишна пауза.

ПФК „Левски“ прави ясно разграничение между свободното мнение на своите привърженици и организирани опити за създаване на напрежение чрез анонимно управлявани страници и групи в социалните мрежи. Клубът няма да толерира действия, които насаждат разделение сред левскарската общност или негативно отношение към футболисти, служители и представители на ПФК „Левски“ чрез неверни твърдения, манипулации или целенасочени внушения.

В тази връзка клубът си запазва правото да предприеме всички допустими от закона действия за защита на своите футболисти, служители и интересите на ПФК „Левски“, включително при необходимост да сезира компетентните органи във връзка с авторството и разпространението на подобни публикации.

ПФК „Левски“ ще комуникира официално всяко развитие по темата, когато има конкретни факти и основание за това“, написаха от Левски.

Майкон намекна, че си тръгва от Левски
Феновете на Левски избраха попадение на Майкон за гол на годината
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на ЦСКА 1948
