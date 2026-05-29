Левски внесе яснота около бъдещето на Майкон

Ръководството на Левски излезе с официална позиция по повод появилите се през последните дни публикации и коментари относно бъдещето на Майкон. От клуба подчертаха, че към момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста, а разговорите за нов договор между двете страни продължават.

Настоящият контракт на бразилеца е валиден за още една година, като ръководството вече е отправило предложение за удължаването му. То все още се разглежда от играча и неговите представители.

От „Герена“ заявиха, че уважават правото на всеки футболист сам да избира следващата стъпка в кариерата си, но подчертаха, че интересите на клуба ще останат водещ фактор при всяко решение.

Ето и цялата позиция на Левски, която публикуваме без редакторска намеса:



„Във връзка с появилите се през последните дни публикации относно бъдещето на Майкон, ПФК „Левски“ заявява следното:

Към настоящия момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор с ПФК „Левски“ за още една година. Клубът е отправил предложение към него и неговите представители за подновяване на договора, което към момента се разглежда.

Уважаваме правото на всеки свой футболист да вземе решение за своето бъдеще и ще се съобразим с волята на играча, при запазване на интересите на клуба.

Считаме, че част от публикациите на Майкон в социалните мрежи бяха интерпретирани неправилно като сбогуване с клуба. Подобни внушения не отговарят на фактите, нито на отношенията между футболиста и ръководството.

Клубът оценява високо неговия принос, професионализъм и отношение в сезона, в който „Левски“ спечели шампионската титла за първи път след 17-годишна пауза.

ПФК „Левски“ прави ясно разграничение между свободното мнение на своите привърженици и организирани опити за създаване на напрежение чрез анонимно управлявани страници и групи в социалните мрежи. Клубът няма да толерира действия, които насаждат разделение сред левскарската общност или негативно отношение към футболисти, служители и представители на ПФК „Левски“ чрез неверни твърдения, манипулации или целенасочени внушения.

В тази връзка клубът си запазва правото да предприеме всички допустими от закона действия за защита на своите футболисти, служители и интересите на ПФК „Левски“, включително при необходимост да сезира компетентните органи във връзка с авторството и разпространението на подобни публикации.

ПФК „Левски“ ще комуникира официално всяко развитие по темата, когато има конкретни факти и основание за това“, написаха от Левски.