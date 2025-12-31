Феновете на Левски избраха попадение на Майкон за гол на годината

Феновете на Левски избраха попадението на Майкон срещу ЦСКА 1948 за "Гол на 2025 година".

В анкетата на официалния сайт на клуба "сините" привърженици имаха възможност да гласуват за десет различни гола. Най-голям вот събра изпълнението на бразилския защитник, който се разписа с пета от нищожен ъгъл в мача от седмия кръг на Първа лига този сезон, игран на 31 август на стадион "Георги Аспарухов". Това отиграване събра 38,28% от гласовете на запалянковците.

На второ място остана ефектната странична ножица на Марин Петков срещу Спартак Варна от четвъртия кръг на настоящия сезон в Първа лига с 32,19% . На трето място е голът на Мазир Сула срещу Септември от 17-ия кръг на сезон 2025/2026 със 7,27% от вота.