Лудогорец не остави шанс на опашкаря Монтана и постигна категорична победа

Лудогорец победи убедително Монтана с 3:0 в двубой от 25-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Хювефарма Арена“ в Разград. Шампионите решиха всичко още през първата част, когато реализираха три безответни попадения чрез Оливие Вердон, Квадво Дуа и Ивайло Чочев.

С успеха разградчани събраха нови три точки и намалиха изоставането си от лидера Левски на шест точки, макар и с мач повече. По-късно днес от 18:00 часа "сините“ приемат Локомотив Пловдив на стадион „Георги Аспарухов“. Монтана от своя страна остава на последното 16-о място с 16 точки.





В състава на Монтана наставникът Акис Вавалис направи две промени спрямо последния мач срещу Спартак Варна. На мястото на Давид Кармона и наказания голмайстор Борис Димитров започнаха Кристофър Ачемпонг и Томас Азеведо. Монтанци заемат последното място в таблицата и търсят първи гол и точки от началото на пролетния дял на шампионата.



Монтанци са притиснати до стената, тъй като заемат последното място в класирането и преследват първа победа за пролетния дял, както и първо попадение след подновяването на шампионата.

Старши треньорът на Лудогорец Пер‑Матиас Хьогмо направи три промени в състава спрямо победата с 1:0 над Левски. От титулярите отпаднаха Йоел Андерсон, Педро Нареси и контузеният Кайо Видал, а на техните места започнаха Сон, Филип Калоч и Ерик Маркус.





Заради наказанието на Антон Недялков капитанската лента бе на ръката на Ивайло Чочев. Разградчани излязоха с ясната цел да вземат трите точки и да продължат преследването на лидера в класирането.

Двубоят започна с очакван натиск на домакините, които още в първите минути пренесоха играта пред наказателното поле на съперника. В 6-ата минута Ивайло Чочев беше близо до гол след корнер на Винисиус Ногейра, но ударът му с глава срещна напречната греда на вратата, пазена от Марсио Роса. Малко по-късно стражът на монтанци се намеси решително и след силен удар на Сон.

Натискът на „орлите“ даде резултат в 18-ата минута, когато Ерик Маркус центрира отляво, Диниш Алмейда стреля с глава, а Оливие Вердон реагира най-бързо пред голлинията и довкара топката за 1:0. Попадението беше разгледано дълго със системата ВАР за евентуална засада на Квадво Дуа, но в крайна сметка беше признато.

Лудогорец продължи да доминира и в 43-ата минута удвои преднината си. Петър Станич изведе отлично Ерик Маркус по десния фланг, а бразилецът центрира към наказателното поле, където Квадво Дуа отблизо реализира за 2:0.

Само секунди преди почивката домакините нанесоха и трети удар. Петър Станич достигна дълго подаване и насочи топката към наказателното поле, където Квадво Дуа я пое с гръб и центрира към далечната греда. Там Ивайло Чочев се извиси над защитата и с глава оформи 3:0.

След почивката темпото на срещата спадна, но Лудогорец продължи да владее инициативата.



В 60-ата минута Ерик Маркус отправи силен удар, който Марсио Роса успя да избие. Малко по-късно Монтана стигна до първата си по-сериозна ситуация, но ударът на Албин Линер беше неточен.

В 79-ата минута разградчани бяха близо до четвърти гол, след като Ерик Маркус изпълни коварно корнер и топката се отклони в напречната греда на Марсио Роса. Това беше трета греда за Лудогорец в двубоя след ударите на Чочев и Квадво Дуа през първото полувреме.

До края нови попадения не паднаха и Лудогорец стигна до убедителна победа, която запази интригата на върха в класирането.