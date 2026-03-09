Бойко Величков: Изоставаме с много точки заради наши грешки и глупости

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков си пожела отборът да играе по начина, по който го направи при победата с 2:0 срещу Локомотив София.

Възпитаниците на Христо Янев спечелиха домакинството си на Националния стадион "Васил Левски", а след срещата Величков сподели впечатленията си от мача.

"Много качествен двубой от наша страна и заслужена победа. Тотален контрол над топката. Естествено, че допуснахме положения пред нашата врата, но имахме много такива пред противниковата. На пейката имаме много опции и качество. Имаме момчета, които остават извън групата. Това количество, съчетано с качество, дава възможност за дълбочина и Ицо да използва най-доброто", каза Величков.

Той допълни, че появилата се информация за искане на Лапеня и Илиев да напуснат не отговаря на истината, а също така добави, че "червените" са далеч от първото място заради собствени грешки и глупости.

"Истината не е такава, каквато се появява като информация. Днес видяхте, че бяха тук. Ясно е, че има конкуренция и някои остават на пейката и извън групата. И на резервната скамейка имаме много добри играчи. Рано или късно ще се нуждаем от тях", допълни шефът на "червените".

Ръководителят се надява срещу Лудогорец да види същия мобилизиран и добре играещ отбор на "червените".