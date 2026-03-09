БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Величков: Изоставаме с много точки заради наши грешки и глупости

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Спортният директор на ЦСКА коментира позицията на отбора в класирането след успеха над Локомотив София.

цска честити рождения ден бойко величков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков си пожела отборът да играе по начина, по който го направи при победата с 2:0 срещу Локомотив София.

Възпитаниците на Христо Янев спечелиха домакинството си на Националния стадион "Васил Левски", а след срещата Величков сподели впечатленията си от мача.

"Много качествен двубой от наша страна и заслужена победа. Тотален контрол над топката. Естествено, че допуснахме положения пред нашата врата, но имахме много такива пред противниковата. На пейката имаме много опции и качество. Имаме момчета, които остават извън групата. Това количество, съчетано с качество, дава възможност за дълбочина и Ицо да използва най-доброто", каза Величков.

Той допълни, че появилата се информация за искане на Лапеня и Илиев да напуснат не отговаря на истината, а също така добави, че "червените" са далеч от първото място заради собствени грешки и глупости.

"Истината не е такава, каквато се появява като информация. Днес видяхте, че бяха тук. Ясно е, че има конкуренция и някои остават на пейката и извън групата. И на резервната скамейка имаме много добри играчи. Рано или късно ще се нуждаем от тях", допълни шефът на "червените".

Ръководителят се надява срещу Лудогорец да види същия мобилизиран и добре играещ отбор на "червените".

"Добра реакция откъм резултати и игра. Загубата от Септември бе разочарование за нас, но днес показахме нещо, което безспорно ще бъде одобрено от привържениците, а именно, че сме с потенциал. И през първия полусезон имахме двубои, в които изпуснахме страшно много точки, както срещу Септември. Ясно е, че мачът с Лудогорец ще е един от по-специалните двубои с оглед на класирането и историята. Ситуацията е ясна на всички - изоставаме с много точки заради наши грешки и глупости. Наваксваме точки, но от първото място сме далеч", разясни Величков.

Свързани статии:

ЦСКА победи Локо (София) и доближи Лудогорец
ЦСКА победи Локо (София) и доближи Лудогорец
"Червените" се наложиха с 2:0.
Чете се за: 01:50 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Бойко Величков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
3
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
4
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
5
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
6
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
4
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
5
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
6
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...

Още от: Футбол

Благотворителен футболен турнир за дами събра средства за онкоболни деца
Благотворителен футболен турнир за дами събра средства за онкоболни деца
Милан ликува в дербито на Милано Милан ликува в дербито на Милано
Чете се за: 02:42 мин.
Бенфика и Порто си вкараха четири гола, но не се победиха Бенфика и Порто си вкараха четири гола, но не се победиха
Чете се за: 02:27 мин.
Дженоа матира Рома Дженоа матира Рома
Чете се за: 01:25 мин.
Лийдс се класира за четвъртфиналите за Купата на Англия Лийдс се класира за четвъртфиналите за Купата на Англия
Чете се за: 01:47 мин.
Станислав Генчев: Отборът рухна след втория гол Станислав Генчев: Отборът рухна след втория гол
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Служители на "Български пощи" на протест в деня за изплащане на пенсиите
Служители на "Български пощи" на протест в деня за...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Служители на градския транспорт във Варна излизат на протест – очаква се блокада на Аспаруховия мост Служители на градския транспорт във Варна излизат на протест – очаква се блокада на Аспаруховия мост
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Цените на горивата: Ще се отрази ли войната в Близкия изток на...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Обучени кучета помагат на граничните полицаи – как Пирин...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
В началото на седмицата: Слънчево, топло следобед, но със сутрешни...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ