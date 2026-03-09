БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски търси оптимална реакция и реванш срещу обезкървен Локомотив Пловдив на "Герена"

Мариан Николов
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
"Сините“ търсят бърза реакция след загубата от Лудогорец, а "смърфовете“ искат да се реваншират след тежкото поражение от ЦСКА 1948

Снимка: Startphoto.bg
Левски приема Локомотив (Пловдив) в последния мач от 25‑ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ е в понеделник от 18:00 часа и ще бъде ръководена от съдията Димитър Димитров.

Двубоят идва в момент, в който и двата отбора ще търсят реакция след колебливи резултати в междинния кръг на първенството. Левски отстъпи с 0:1 при гостуването си на Лудогорец в Разград, но въпреки това запазва лидерската си позиция в класирането с актив от 56 точки. "Сините“ имат девет точки аванс пред вторите Лудогорец и ЦСКА 1948, макар че разградчани са с мач по-малко.

Старши треньорът Хулио Веласкес обаче ще трябва да се справя със сериозни кадрови проблеми, особено в атакуващ план. Мустафа Сангаре претърпя операция и ще отсъства около два месеца, а Хуан Переа е наказан след директния червен картон срещу шампионите. Извън сметките за двубоя са още Оливер Камдем и контузеният Карл Фабиен, а под въпрос до последно остава и титулярният вратар Светослав Вуцов.

"Локомотив е отбор, който може да вземе нещо от всеки съперник. Трябва да ги неутрализираме и да не им позволим да ни хванат на контраатака“, коментира Веласкес преди срещата.

Гостите от Пловдив също имат какво да доказват. Тимът на Душан Косич допусна тежко поражение с 0:5 у дома от ЦСКА 1948 в предишния кръг, след като само няколко дни по-рано измъкна точка при гостуването си на Лудогорец. "Черно‑белите“ заемат шесто място във временното класиране с 35 точки и ще се опитат да стабилизират представянето си.

"Нямаме време да се сриваме емоционално. Предстои ни мач с много силен съперник и трябва да реагираме“, заяви наставникът на пловдивчани Душан Косич.

Локомотив направи само една промяна в групата за двубоя в сравнение с предишната среща - Мариян Вангелов влиза на мястото на Денис Кирашки. Извън сметките на Косич остават Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Ефе Али и Енцо Еспиноса.

Двата отбора вече се срещнаха веднъж през сезона. В мач от десетия кръг Локомотив (Пловдив) победи с 1:0, като попадението тогава беше реализирано от Хуан Переа – футболист, който впоследствие премина именно в състава на Левски.

