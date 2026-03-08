ЦСКА победи Локо (София) и доближи Лудогорец

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
"Червените" се наложиха с 2:0.

ЦСКА 2026
ЦСКА постигна сравнително спокойна победа с 2:0 над Локомотив (София) в столичното дерби от 25-ия кръг на Първа лига. Тимът на Христо Янев отново наложи превъзходството си в този сблъсък и продължи силната си серия срещу „железничарите“ през последните години.

„Червените“ поведоха още в 13-ата минута. Джеймс Ето’о се възползва от подаване на Мохамед Брахими и последвало разбъркване в наказателното поле, за да прати топката във вратата на гостите и да даде аванс на домакините.

До края на мача ЦСКА контролираше случващото се на терена и не позволи на Локомотив да създаде сериозни опасности. Второто попадение дойде едва в последните десет минути, когато Алехандро Пиедраита получи добра възможност и с диагонален удар не остави шанс на вратаря Величков, оформяйки крайното 2:0.

В добавеното време дебют с червената фланелка направи и последното зимно попълнение на клуба – Факундо Родригес. Аржентинецът се превърна в 38-ия футболист, използван от ЦСКА през настоящия сезон, което поставя столичния тим начело по този показател.

След успеха ЦСКА съкрати изоставането си до само една точка от втория и третия в класирането – ЦСКА 1948 и Лудогорец. „Орлите“ обаче имат мач по-малко и в понеделник гостуват на Монтана. В следващия кръг за „армейците“ предстои ключово гостуване именно на шампиона Лудогорец.

