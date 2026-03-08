ЦСКА победи Локо (София) и доближи Лудогорец

ЦСКА постигна сравнително спокойна победа с 2:0 над Локомотив (София) в столичното дерби от 25-ия кръг на Първа лига. Тимът на Христо Янев отново наложи превъзходството си в този сблъсък и продължи силната си серия срещу „железничарите“ през последните години.

„Червените“ поведоха още в 13-ата минута. Джеймс Ето’о се възползва от подаване на Мохамед Брахими и последвало разбъркване в наказателното поле, за да прати топката във вратата на гостите и да даде аванс на домакините.

До края на мача ЦСКА контролираше случващото се на терена и не позволи на Локомотив да създаде сериозни опасности. Второто попадение дойде едва в последните десет минути, когато Алехандро Пиедраита получи добра възможност и с диагонален удар не остави шанс на вратаря Величков, оформяйки крайното 2:0.

В добавеното време дебют с червената фланелка направи и последното зимно попълнение на клуба – Факундо Родригес. Аржентинецът се превърна в 38-ия футболист, използван от ЦСКА през настоящия сезон, което поставя столичния тим начело по този показател.

След успеха ЦСКА съкрати изоставането си до само една точка от втория и третия в класирането – ЦСКА 1948 и Лудогорец. „Орлите“ обаче имат мач по-малко и в понеделник гостуват на Монтана. В следващия кръг за „армейците“ предстои ключово гостуване именно на шампиона Лудогорец.



Първа лига: ЦСКА - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)



