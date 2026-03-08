ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив поделиха точките след нулево равенство.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Два отменени гола белязаха срещата.

ЦСКА 1948 Ботев Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Срещата между ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив от 25-ия кръг на Първа лига завърши при нулево равенство.

През първото полувреме на стадион "Бистрица" в столицата двата отбора си размениха по един точен удар.

След почивката домакините бяха близо до победен гол, но попадение на Мамаду Диало бе отменено заради засада.

В 76-ата минута гол на гостите също бе отменен след намесата на ВАР. Попадение на Самуел Калу бе отменено заради нарушение на Карлос Алгара срещу Мамаду Диало.

До края на срещата Даниел Наумов спаси изстрели на Атанас Илиев и Мамаду Диало, за да се поздрави със суха мрежа.

ЦСКА 1948 се изкачи до второто място в класирането с актив от 47 пункта. Ботев Пловдив остава на 11-ата позиция в подреждането с 30 точки.

#Първа лига 2025/2026 #ЦСКА 1948 #Ботев Пловдив

