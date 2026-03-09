Акис Вавалис: Имам забележки към някои футболисти

Старши треньорът на Монтана Акис Вавалис заяви, че отборът му трябва да си извади поуките след загубата с 0:3 от Лудогорец в мач от 25-ия кръг на Първа лига, игран в Разград.

"Опитах за този мач да сменим схемата. Имахме проблеми и трябва да видим дали това е заради смяната на хората или на схемата. Събраха ни се доста двубои с пътувания и тежки терени“, коментира специалистът след срещата.

Наставникът на монтанци подчерта, че тимът трябва бързо да остави поражението зад гърба си и да се фокусира върху предстоящите двубои.

"Трябва да си извадим поуките. Концентрираме се върху следващите два мача. Влязоха 3–4 момчета и се видя, че можем да разчитаме повече на тях. Имам забележки към някои футболисти. Трябва да забравим това, което стана през първия полусезон – то е минало. Ако не играем на 200 процента във всеки мач, няма да има светлина“, каза още Вавалис.

Той добави, че има вероятност Монтана да изиграе следващия си домакински мач срещу Берое на собствения си стадион.