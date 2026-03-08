Христо Янев: Вкарахме два гола, изтървахме още

Наставникът на ЦСКА Христо Янев поздрави играчите си за победата с 2:0 над Локомотив (София) в поредна среща от кръга в Първа лига.

„Знаехме какво ще ни предложи Локомотив и имахме време да се подготвим. Затова искам да поздравя футболистите, че се представиха на ниво и през целия мач имаха огромното желание да се надиграват. Вкарахме два гола, изтървахме да вкараме още“, започна Янев.

Попитан дали днес Джеймс Ето‘о е футболистът, направил разликата, Янев отказа да персонализира.

„Много футболисти има, които правят разликата. И да не сме твърде взискателни, да са спокойни и да дават най-доброто от себе си. Всеки един от тях може много просто трябва да имаме търпение".

„Те са тука и са лидери. Ако смятате, че някой не трябва да започне, аз казвам, че трябва да стартира мача същият този. Но имаме цикъл от мачове и е важно да сме свежи. Работим във всяка една насока на футбола и се стараем да се подготвяме добре. Когато се получи каквото искаме, е наслада за окото. Не всеки път можем да побеждаваме, защото и срещу нас работят добри треньори в Лигата с добри футболисти. А когато го правим, трябва да го оценим. Публиката на ЦСКА е взискателна и когато някой се раздава на терена, тя го оценява“, завърши Янев.