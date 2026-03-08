Христо Янев: Вкарахме два гола, изтървахме още

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наставникът на ЦСКА остана доволен от видяното срещу Локомотив (София).

христо янев нищо важно цска европа
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Наставникът на ЦСКА Христо Янев поздрави играчите си за победата с 2:0 над Локомотив (София) в поредна среща от кръга в Първа лига.

„Знаехме какво ще ни предложи Локомотив и имахме време да се подготвим. Затова искам да поздравя футболистите, че се представиха на ниво и през целия мач имаха огромното желание да се надиграват. Вкарахме два гола, изтървахме да вкараме още“, започна Янев.

Попитан дали днес Джеймс Ето‘о е футболистът, направил разликата, Янев отказа да персонализира.

„Много футболисти има, които правят разликата. И да не сме твърде взискателни, да са спокойни и да дават най-доброто от себе си. Всеки един от тях може много просто трябва да имаме търпение".

„Те са тука и са лидери. Ако смятате, че някой не трябва да започне, аз казвам, че трябва да стартира мача същият този. Но имаме цикъл от мачове и е важно да сме свежи. Работим във всяка една насока на футбола и се стараем да се подготвяме добре. Когато се получи каквото искаме, е наслада за окото. Не всеки път можем да побеждаваме, защото и срещу нас работят добри треньори в Лигата с добри футболисти. А когато го правим, трябва да го оценим. Публиката на ЦСКА е взискателна и когато някой се раздава на терена, тя го оценява“, завърши Янев.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА София #Христо Янев

