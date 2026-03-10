Пернишката надежда на съдийството ще ръководи Лудогорец - ЦСКА, Тренчев свири на Левски под Аязмото

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за мачовете от 26‑ия кръг на Първа лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за двубоите от 26‑ия кръг на Първа лига. Най‑интересният сблъсък в програмата – този между Лудогорец и ЦСКА, беше поверен на Любослав Любомиров от Перник.
Дербито в Разград е насрочено за събота, 14 март, от 17:45 часа. За системата ВАР на срещата ще отговарят Стоян Арсов и Мартин Марков.
Съдийската комисия определи Станимир Тренчев за главен съдия на двубоя между Берое и лидера Левски, който ще се играе в Стара Загора. Срещата между Черно море и Монтана пък ще бъде ръководена от Християна Гутева.
Ето всички назначения за 26‑ия кръг на шампионата:
13 март 2026 г., петък, 16:45 ч.
Локомотив Пловдив - Септември София
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Иван Радославов Иванов
АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ти: Димо Стоянов Димов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
13 март 2026 г., петък, 19:00 ч.
Локомотив София - Славия
ГС: Тодор Недялков Киров
АС1: Красимир Атанасов Атанасов
АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Кристиян Николов Колев
АВАР: Георги Петров Стоянов
СН: Валентин Желев Добрев
14 март 2026 г., събота, 12:45 ч.
Спартак Варна - ЦСКА 1948
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ти: Антонио Тодоров Антов
ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Васил Петров Минев
СН: Станислав Георгиев Тодоров
14 март 2026 г., събота, 15:15 ч.
Ботев Пловдив - Ботев Враца
ГС: Мартин Живков Великов
АС1: Светослав Станимиров Стойчев
АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ти: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Вихрен Веселинов Манев
14 март 2026 г., събота, 17:45 ч.
Лудогорец - ЦСКА
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ти: Геро Георгиев Писков
ВАР: Стоян Панталеев Арсов
АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Кольо Димитров Данев
15 март 2026 г., неделя, 14:30 ч.
Черно море - Монтана
ГС: Християна Красимирова Гутева
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Станимир Илков Илков
4-ти: Кристиян Николов Колев
ВАР: Георги Николов Кабаков
АВАР: Георги Милков Гинчев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
15 март 2026 г., неделя, 17:00 ч.
Берое - Левски
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Георги Любомиров Минев
АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ти: Георги Петров Стоянов
ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Иван Захариев Вълчев
16 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.
Арда - Добруджа
ГС: Михаел Петков Павлов
АС1: Никифор Деянов Велков
АС2: Александър Христов Апостолов
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Цветан Кръстев Кръстев
От Съдийската комисия уточниха, че си запазват правото да правят промени в назначенията при необходимост.