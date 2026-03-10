Пернишката надежда на съдийството ще ръководи Лудогорец - ЦСКА, Тренчев свири на Левски под Аязмото

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за двубоите от 26‑ия кръг на Първа лига. Най‑интересният сблъсък в програмата – този между Лудогорец и ЦСКА, беше поверен на Любослав Любомиров от Перник.

Дербито в Разград е насрочено за събота, 14 март, от 17:45 часа. За системата ВАР на срещата ще отговарят Стоян Арсов и Мартин Марков.

Съдийската комисия определи Станимир Тренчев за главен съдия на двубоя между Берое и лидера Левски, който ще се играе в Стара Загора. Срещата между Черно море и Монтана пък ще бъде ръководена от Християна Гутева.

Ето всички назначения за 26‑ия кръг на шампионата:

13 март 2026 г., петък, 16:45 ч.

Локомотив Пловдив - Септември София

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Иван Радославов Иванов

АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ти: Димо Стоянов Димов

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Цветан Георгиев Георгиев

13 март 2026 г., петък, 19:00 ч.

Локомотив София - Славия

ГС: Тодор Недялков Киров

АС1: Красимир Атанасов Атанасов

АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Кристиян Николов Колев

АВАР: Георги Петров Стоянов

СН: Валентин Желев Добрев

14 март 2026 г., събота, 12:45 ч.

Спартак Варна - ЦСКА 1948

ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Иво Николаев Колев

АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ти: Антонио Тодоров Антов

ВАР: Димитър Димитров Димитров

АВАР: Васил Петров Минев

СН: Станислав Георгиев Тодоров

14 март 2026 г., събота, 15:15 ч.

Ботев Пловдив - Ботев Враца

ГС: Мартин Живков Великов

АС1: Светослав Станимиров Стойчев

АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ти: Кристина Георгиева Георгиева

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Вихрен Веселинов Манев

14 март 2026 г., събота, 17:45 ч.

Лудогорец - ЦСКА

ГС: Любослав Бисеров Любомиров

АС1: Мартин Емилов Венев

АС2: Георги Пламенов Тодоров

4-ти: Геро Георгиев Писков

ВАР: Стоян Панталеев Арсов

АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Кольо Димитров Данев

15 март 2026 г., неделя, 14:30 ч.

Черно море - Монтана

ГС: Християна Красимирова Гутева

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Станимир Илков Илков

4-ти: Кристиян Николов Колев

ВАР: Георги Николов Кабаков

АВАР: Георги Милков Гинчев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

15 март 2026 г., неделя, 17:00 ч.

Берое - Левски

ГС: Станимир Лозанов Тренчев

АС1: Георги Любомиров Минев

АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ти: Георги Петров Стоянов

ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Иван Захариев Вълчев

16 март 2026 г., понеделник, 18:00 ч.

Арда - Добруджа

ГС: Михаел Петков Павлов

АС1: Никифор Деянов Велков

АС2: Александър Христов Апостолов

4-ти: Кристиян Младенов Тодоров

ВАР: Васил Петров Минев

АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Цветан Кръстев Кръстев

От Съдийската комисия уточниха, че си запазват правото да правят промени в назначенията при необходимост.