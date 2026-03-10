Левски обяви привличането на хърватския нападател Марко Дуганджич, който подписа договор с клуба до края на сезон 2025/26. Футболистът премина успешно медицинските прегледи, съобщиха от столичния тим.

От клуба потвърдиха трансфера с официално съобщение.

"ПФК "Левски“ привлече нападателя Марко Дуганджич. Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на сезон 2025/26“, се казва в позицията на „сините“.

Дуганджич е роден на 7 април 1994 година в Осиек, Хърватия. Той е юноша на Осиек, като преминава през всички формации на клуба и подписва първия си професионален договор през 2012 година. За първия тим записва 55 мача и 9 гола.

В началото на 2015 година нападателят преминава под наем в италианския Тернана, където изиграва 25 срещи и реализира две попадения. По-късно, през 2017 година, става част от друг италиански клуб – Матера, за който записва 26 мача и 6 гола.

През 2020 година Дуганджич преминава в румънския Ботошани, където се представя силно с 11 попадения в 20 мача. В края на същата година е трансфериран в руския Сочи, с чийто екип изиграва 24 срещи и отбелязва 5 гола.

В началото на 2022 година хърватинът подписва с ЧФР Клуж, с който печели шампионската титла на Румъния. Няколко месеца по-късно преминава в Рапид Букурещ, където прави много силен период – 48 мача и 28 гола, като става голмайстор на румънското първенство с 22 попадения.

През 2023 година Дуганджич продължава кариерата си в саудитския Ал Тай, за който записва 38 мача и 4 гола. В началото на 2025 година той преминава в ФК Сеул в Република Корея, където изиграва 37 срещи и реализира 5 попадения.

От Левски приветстваха новото попълнение на стадион „Георги Аспарухов“, като в края на съобщението си добавиха: