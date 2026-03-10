БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бай Добри се завърна в Панчарево преди дербито с Лудогорец

Легендарният домакин на ЦСКА отново е на работа, след като пропусна последните два мача на отбора

бай добри завърна панчарево дербито лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Футболистите на ЦСКА подновиха тренировки след победата с 2:0 над Локомотив (София) и започнаха подготовка за предстоящото дерби срещу Лудогорец в събота.


От столичния клуб публикуваха видео от пристигането на играчите на базата в Панчарево, като от кадрите стана ясно, че легендарният домакин на "червените“ Добри Димов – Бай Добри се е завърнал на работа.

81-годишният ветеран пропусна последните два мача на отбора, след като беше настанен в болница. Завръщането му обаче бе посрещнато много топло от футболистите на Христо Янев, които го приветстваха на клубната база.

Бай Добри, който е една от емблематичните фигури около ЦСКА в последните десетилетия, изглеждаше в отлично настроение и демонстрира добро здраве.

"Всички у дома“, написаха от клуба към публикуваното видео в социалните мрежи.

#Добри Димов #Бай Добри #ПФК ЦСКА София

