Легендарният домакин на ЦСКА Бай Добри е в болница

Легендарният домакин на ЦСКА Добри Димов, известен на всички като Бай Добри, е приет в болница, съобщиха български медии.

81-годишният ветеран, който е една от емблематичните фигури в историята на "червения“ клуб, не присъства на мача на тима на Христо Янев срещу Ботев Враца от 24-ия кръг на Първа лига. Срещата на Националния стадион "Васил Левски“ завърши с победа на столичани с 1:0 след гол на Леандро Годой през второто полувреме.

По информация на клуба Бай Добри е получил неразположение вчера, след което е бил откаран в болнично заведение.

От ЦСКА уточниха, че състоянието му е стабилно. Добри Димов е дългогодишен домакин на „червените“ и е една от най-разпознаваемите фигури около отбора през последните десетилетия.