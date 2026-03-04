Христо Янев: Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че класиране за европейските турнири е задължителна цел за отбора след победата с 1:0 над Ботев (Враца) в двубой от Първа лига.

"Не искаме да постигаме лесни победи, а да се трудим. Поздравявам отбора за постоянството. Продължихме натиска и през второто полувреме и в момента, в който се случи голът, се възползвахме. Не трябва да се заблуждаваме, че ще бъде лесно. Трябва да разберем, че трябва да се борим за всичко, от което имаме нужда. Точките се печелят с работа и с много труд“, коментира Янев.

Наставникът на "червените“ смята, че тимът му е изиграл добър мач от футболна гледна точка, макар и да не е реализирал голяма част от създадените положения.

"Изиграхме добър мач чисто във футболно отношение. Не реализирахме повечето от ситуациите, които създадохме. По-важно е начинът, по който достигаме до ситуациите. В предходния мач нямахме толкова положения. Отборите срещу нас избират стил, който да ни затрудни и от нас зависи как ще се представим в противниковото поле“, каза още той.

Специалистът подчерта, че конкуренцията в състава е сериозна и всеки футболист трябва да бъде готов да се доказва.

"Всички в съблекалнята са еднакви. Имам много добри футболисти и на база техните качества се решава кой да играе. В един мач един ще започне, в друг – друг. Това, че някой е извън групата, не означава нищо. Имам 11 човека, които започват, и 18 човека в групата. Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа. Ако не го постигнем, никой от нас няма място в отбора“, заяви Янев.

Той изрази и уважението си към съперника и бившия си клуб.

"Ботев (Враца) изигра много добър мач в защита. За мен Ботев (Враца) и град Враца оставиха следа в душата ми. Винаги ще имам респект към клуба и хората“, добави треньорът на ЦСКА.

Янев припомни, че само преди няколко месеца тимът се е намирал в трудна ситуация и подчерта, че отборът трябва да продължи да работи със същата отдаденост.

"Преди три месеца бяхме на дъното и не се е променило кой знае какво оттогава. Нашата всеотдайност и труд ни издърпаха. Трябва да продължим да се уважаваме и заедно да вървим напред“, каза още той.

В края на изказването си наставникът поздрави и легендарния домакин на клуба Добри Беливанов, като му пожела бързо възстановяване.