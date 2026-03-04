БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА се върна на победния път с минимален успех над Ботев Враца

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:00 мин.
Спорт
Запази

Гол на Леандро Годой донесе трите точки за "червените“ след студения душ от Септември

цска ботев враца
Слушай новината

ЦСКА надделя над Ботев Враца с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски“ в мач от 24-ия кръг на Първа лига с единственото попадение на Леандро Годой в 69-ата минута. По този начин "армейците" се реабилитираха пред феновете си след изненадващата загуба от Септември в изминалия кръг от българския елит.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев проведе двубоя с Фьодор Лапоухов на вратата и защитна линия от Пастор, Лумбард Делова, Теодор Иванов и Анхело Мартино. В средата на терена действат Макс Ебонг и капитанът Бруно Жордао, а по офанзивните позиции са Лео Перейра, Петко Панайотов и Алехандро Пиедраита. На върха на атаката е Леандро Годой.

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов заложи на Любомир Василев под рамката, пред когото в защита са Владислав Найденов, Дорде Йовичич, Лазар Боянов, Милен Стоев и Иван Горанов. В халфовата линия започват Антоан Стоянов, Радослав Цонев и Мартин Смоленски, а в нападение действат капитанът Даниел Генов и Мартин Петков.

Преди началото на срещата на Националния стадион "Васил Левски“ двата отбора и публиката почетоха с минута мълчание паметта на легендарния вратар на ЦСКА и българския футбол Георги Велинов – Джони. Той почина на 67-годишна възраст след кратко боледуване.

В началото на двубоя изненадващо гостите от Враца задържаха повече топката и дори създадоха първата голяма опасност. Мартин Петков бе изведен сам срещу Фьодор Лапоухов, стреля от дистанция, но вратарят на "червените“ успя да отклони топката и тя излезе в корнер. След изпълнението му се получи разбъркване в наказателното поле, но до попадение не се стигна.

ЦСКА постепенно пое инициативата и в 9-ата минута стигна до първата си възможност. След центриране от корнер топката премина през ръцете на Любомир Василев и се стигна до нов ъглов удар, при който отново се получи напрежение пред вратата на гостите.

В 15-ата минута Лео Перейра се справи с Милен Стоев и стреля от малък ъгъл, но Василев спаси. Малко след това Леандро Годой също пробва удар с глава, но топката излезе в аут.

Домакините продължиха да натискат и в 18-ата минута Макс Ебонг намери Петко Панайотов, който от добра позиция стреля неточно. Само минута по-късно и врачани стигнаха до положение, но Антоан Стоянов прати топката над вратата.

До почивката ЦСКА създаде още няколко ситуации. Панайотов опита да изненада Василев директно от корнер, а Бруно Жордао стреля от дистанция покрай вратата. В последната минута на първата част Анхело Мартино и Пастор също застрашиха вратата на гостите, но резултатът остана 0:0.

След почивката „червените“ увеличиха натиска и постепенно изнесоха играта в половината на Ботев (Враца). Леандро Годой и Лумбард Делова пропуснаха добри възможности в началото на втората част, преди да се стигне до откриващия гол.

Единственото попадение в срещата попадна в 69-ата минута. Джеймс Ето'о центрира отлично в наказателното поле, а аржентинският нападател Леандро Годой се извиси и с глава прати топката във вратата на Любомир Василев.

Ботев Враца опита да реагира и в 73-ата минута Мартин Петков стреля от добра позиция, но топката бе избита в корнер. В 77-ата минута ЦСКА прати топката за втори път във вратата чрез Лео Перейра, но попадението не бе признато заради засада.

Последва хаотичен натиск от Ботев Враца, в който гостите така и не намериха път към вратата на беларуския страж Лапоухов.



След този успех ЦСКА заема третата позиция в класирането и вече е само на точка от втория Лудогорец. Ботев Враца остава на десетото място с актив от 28 точки.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Враца #ПФК ЦСКА

