ЦСКА в търсене на задължителен успех срещу Ботев (Враца)

С два двубоя в сряда продължава междинният 24-и кръг в Първа лига. От 16:00 часа Черно море приема Арда, а от 18:30 ЦСКА излиза срещу Ботев (Враца) в търсене на задължителен успех.

Тимът на Христо Янев няма право на нова грешка след болезненото 0:2 от Септември – поражение, което върна спомените за колебливото начало на сезона. „Червените“ изиграха един от най-слабите си мачове през кампанията и обезличиха позитивите, натрупани след зимната пауза. Срещу бившия си отбор Янев ще търси реакция, защото всяка нова стъпка встрани може да усложни още повече амбициите на столичани.

Врачани обаче далеч не са удобен съперник. Селекцията на Тодор Симов се утвърди като корав тим, който трудно допуска голове – три поредни равенства 0:0 след подновяването на първенството са показателни. Любопитен детайл е, че в последните два мача между двата отбора ЦСКА не стигна до победа – две поредни равенства 1:1 сложиха край на дълга серия от над 20 успеха на „червените“ в това съперничество.

По-рано през деня погледите ще бъдат насочени към „Тича“, където Черно море се изправя срещу амбициозния тим на Арда. Варненци изпитват сериозни затруднения през пролетта и вече четири срещи нямат победа. Загубата от Добруджа през уикенда допълнително разклати спокойствието в отбора, а наставникът Илиан Илиев дори загатна за възможна оставка.

Арда пристига във Варна с повишено самочувствие – кърджалийци са в серия от четири мача без загуба и записаха две поредни „сухи“ мрежи. Отборът умее да бъде гъвкав – може да играе открито и резултатно, но и да влиза в здрава битка, когато ситуацията го изисква.

Двата сблъсъка обещават напрежение и интрига – както в битката за челните позиции, така и в стремежа към стабилност в ключов етап от сезона.